Започва цялостният ремонт на стадион „Панайот Волов“. Това обяви в началото на днешното заседание на Общинския съвет кметът Христо Христов.

„Миналата седмица и вчера бях в София. От разговорите с министъра на регионалното развитие Иван Шишков получихме подкрепа и стартираме реновирането на стадион „Панайот Волов“. И имаме гаранции за осигуряване на цялостното финансиране на проекта. До момента бяха осигурени само 7 млн. лв., а не цялата стойност, както обектът е заложен в инвестиционната програма на нашата община“, каза Христов.

Той заяви още, че до края на тази седмица или до края на другата ще бъде сключен договорът с фирмата, избрана да ремонтира стадиона (бел. ред. сдружение „Волов“, в което са „Автомагистрали-Черно море“ и „Планекс“).

"Благодаря на министъра, че разбраха потребността от този проект за Шумен. Стадионът ни е комплексен – той е за футбол и за лека атлетика. Той ще отговаря на изискванията за европейски първенства по лека атлетика и ще може да приема футболни мачове от турнири на УЕФА“, каза още кметът.

Според списъка с проекти в инвестиционната програма на Община Шумен реновирането на Градския стадион ще струва 19 429 091,49 евро.

ШУМ.БГ