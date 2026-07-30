Започва цялостният ремонт на стадион „Панайот Волов“. Това обяви в началото на днешното заседание на Общинския съвет кметът Христо Христов.
„Миналата седмица и вчера бях в София. От разговорите с министъра на регионалното развитие Иван Шишков получихме подкрепа и стартираме реновирането на стадион „Панайот Волов“. И имаме гаранции за осигуряване на цялостното финансиране на проекта. До момента бяха осигурени само 7 млн. лв., а не цялата стойност, както обектът е заложен в инвестиционната програма на нашата община“, каза Христов.
Той заяви още, че до края на тази седмица или до края на другата ще бъде сключен договорът с фирмата, избрана да ремонтира стадиона (бел. ред. сдружение „Волов“, в което са „Автомагистрали-Черно море“ и „Планекс“).
"Благодаря на министъра, че разбраха потребността от този проект за Шумен. Стадионът ни е комплексен – той е за футбол и за лека атлетика. Той ще отговаря на изискванията за европейски първенства по лека атлетика и ще може да приема футболни мачове от турнири на УЕФА“, каза още кметът.
Според списъка с проекти в инвестиционната програма на Община Шумен реновирането на Градския стадион ще струва 19 429 091,49 евро.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво за поредния безмислен проект. Но 19 милиона си е добра сделка като за комисионни. Пък и УЕФА, мале ... мале.... То Кемпес, то Малдини,,,, или те вече не играят. Че тогава кой ще играе тук. С колелета до стадиона, там бягаш 15 километра и пак с колелото на барчетата. Страхотен проект. Страахотен кмет. Ченге - футболист. Какво ли още ще измислят в тази община.
Анонимен
Нека ръсенето на акъл и плюенето започне сега! Как за тези пари чудеса могат да станат, че няма нужда от стадион и още какви ли не бръщолевения. А че има толкова много деца които искат да тренират, че мъжкия ни отбор е само с наши млади и талантливи момчета и че на селските дербита се събира повече публика от мачовете на Славия и много други отбори. Шумен има нужда от стадион!
Анонимен
Ми как кой ще играе? То Пеле, Вава,Гаринча,Ди Стефано,Сантос,Боби Мур,Кройф!!!. Ех, мечти,мечтиии...
Малиии, забравих Марадона!!
Анонимен
Нека ръсенето на акъл и плюенето започне сега! Как за тези пари чудеса могат да станат, че няма нужда от стадион и още какви ли не бръщолевения. А че има толкова много деца които искат да тренират, че мъжкия ни отбор е само с наши млади и талантливи момчета и че на селските дербита се събира повече публика от мачовете на Славия и много други отбори. Шумен има нужда от стадион!
Анонимен
покани софийския професор пътен инджинер да стесни стадиона та да тренират само деца и велосепедиристи да го обикалят.
Един българин
Интересно, "имаме гаранции", обикновено срещу гаранция нещо се залага, явно ние сме си заложници за пореден път. Друг е въпроса кой дава гаранцията, няма по-временно от един министър, днес е тук, утре го няма, заедно с гаранцията.
Анонимен
Събаряй и строй блокове за експерти нешумналаи и експерти чужденци, че в шумен са само полуидиоти а кмете, ти ли си най умен и хитър, софиянци пъхат в джоба и си траят..
Анонимен
Все ще се намерят такива , дето не обичат спорта , а обичат да плюят с простия си ум . Какво ви засяга , че парите са от Министерствито на Регионалното Развитие . Шумен беше един от градовете със елитен спорт в България , Футбол в елита , Баскетбол , Хандбал , тенис на маса и още други спортове . Хабер си нямат дошлите от селата , взели акъл да ни дават , как да живеем баш гражданите .
Анонимен
Предходния, парите не са на министерството, да си виждал министерство да ходи на работа? На всички бг граждани са парите, от данъци! И трябва да се разходват правилно. Никой не е против спорта и идеята, против сме да не стане като Арена и закрития басейн, имаме нагледни примери!