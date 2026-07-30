Откритите на дъното на река Дунав край русенското село Ряхово при отдръпването на водата заради рекордно ниското ниво останки са на космат (вълнест) мамут (Mammuthus primigenius) в младежка възраст.

Това съобщи Красимир Киров, експерт от екомузея към Регионалния исторически музей в Русе, пред БНТ.

Работната теория на учените е, че откритото е долна челюст от сравнително младо животно, най-вероятно полово незряло, малко след тийнейджърството, обясни той.

Освен долната челюст е намерена една бедрена кост, фрагменти и един почти цял бивник и части от ребра.

Възможно е праисторическото животно да е обитавало блато, тъй като преди хиляди години територията в тази част на днешния Дунав е била блатиста.

Има и вероятност останките да са довлечени от другаде по течението на реката. От местния музей са откривали много пъти по подобен начин отделни фрагменти и зъби от мамути.

Долната челюст е в относително добро състояние, особено зъбите, съобщи още Киров. Излагането на въздух обаче предизвиква окисляване на тъканите и учените, които още са на терен, ще бързат да я консервират.

Останките ще бъдат пренесени на платформа по вода и изложени в екомузея.

Dir.bg