Законът за държавния бюджет за 2026 г. е обнародван в днешния брой на Държавен вестник.

Той предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, възможност за поемане на нов държавен дълг до 10,1 млрд. евро и средногодишна инфлация от 4,3%.

Бюджетът запазва основните данъчни ставки, но включва няколко нови мерки за увеличение на приходите.

От 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро, ще бъдат повишени и минималните осигурителни прагове за част от икономическите дейности и професии по предложение на министъра на труда и социалната политика.

С 30% поскъпват от утре всички винетки.

Въвежда се нова двукомпонентна такса върху хазартната дейност, която според разчетите трябва да донесе около 100 млн. евро допълнителни приходи в бюджета.

Влизат в сила по-високи акцизи за тютюна и тютюневите изделия.

Общият акциз върху 1000 къса класически цигари се увеличава от 113,51 евро на 120 евро, което ще доведе до оскъпяване от около 13-15 евроцента на кутия.

За нагреваемите изделия се вдига на 251 евро за килограм, а за течностите за електронни цигари - на 0,34 евро за милилитър. Очакваното поскъпване е с около 15 евроцента на кутия от 20 стика и с около 60 евроцента за пълнител от 10 мл.

Новите цени ще влязат в търговската мрежа след изчерпване на наличните количества.

Дир.бг