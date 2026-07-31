Законът за държавния бюджет за 2026 г. е обнародван в днешния брой на Държавен вестник.
Той предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, възможност за поемане на нов държавен дълг до 10,1 млрд. евро и средногодишна инфлация от 4,3%.
Бюджетът запазва основните данъчни ставки, но включва няколко нови мерки за увеличение на приходите.
От 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро, ще бъдат повишени и минималните осигурителни прагове за част от икономическите дейности и професии по предложение на министъра на труда и социалната политика.
С 30% поскъпват от утре всички винетки.
Въвежда се нова двукомпонентна такса върху хазартната дейност, която според разчетите трябва да донесе около 100 млн. евро допълнителни приходи в бюджета.
Влизат в сила по-високи акцизи за тютюна и тютюневите изделия.
Общият акциз върху 1000 къса класически цигари се увеличава от 113,51 евро на 120 евро, което ще доведе до оскъпяване от около 13-15 евроцента на кутия.
За нагреваемите изделия се вдига на 251 евро за килограм, а за течностите за електронни цигари - на 0,34 евро за милилитър. Очакваното поскъпване е с около 15 евроцента на кутия от 20 стика и с около 60 евроцента за пълнител от 10 мл.
Новите цени ще влязат в търговската мрежа след изчерпване на наличните количества.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
От 31. 07., т.е. от днес. в ЕС влиза в сила нов закон - Закон за право на поправка/ ремонт на електроуреди. Потърсете информацията и публикувайте обстойно, подробно и в пълнота. Защото засяга всички ни.
Анонимен
Бандитска територия, бандитско управление!!!
до последнияАнонимен
оди в сибир там няма бандити само комари и мечки