Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, обяви американският президент Доналд Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

По думите му това е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление, каза още Тръмп.

Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Газа.

Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция.

"Преди една година имаше жестока, бушуваща война, хуманитарна криза и заложници, държани в брутален плен. Постигнахме исторически напредък и все още има много работа за вършене. Искам да благодаря на медиаторите - Египет, Катар и Турция - за техните важни усилия, и особено на моя изключителен екип, чиято неуморна работа направи възможен този исторически пробив", написа още Тръмп.

Висши представители на палестинското ислямистко движение потвърдиха пред Франс прес, че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаване.

"Бе постигнато споразумение по въпроса с оръжията (. . .) Освен това бе сключена сделка за поетапното изтегляне на израелските сили от ивицата Газа", каза представител на "Хамас".

Представителят каза още, че "Хамас" разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението.

Според Гази Хамад - член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване".

Той каза още, че въпросът с разоръжаването на "Хамас" е свързан с изтеглянето на Израел от Газа.

"Израел няма да се меси по въпроса с разоръжаването. Националният комитет е инстанцията, която ще се заеме с тази задача", каза той, имайки предвид Националния комитет за управление на Газа, създаден от Съвета за мир.

Кайро скоро ще бъде домакин на среща на посредниците за втората фаза на примирието в ивицата Газа, предаде Франс прес, като се позова на египетската телевизия "Ал Кахира", която е близка до египетските власти.

"Ал Кахира" не уточни кога ще се състои срещата, но съобщи, че тя ще бъде посветена на прилагането на втората фаза от плана за мир в Газа, който включва разоръжаването на палестинското ислямистко движение "Хамас".

"Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно", написа във фейсбук върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов.

Той посочи, че ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него, като изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването.

"А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце", добави Младенов.

Дир.бг