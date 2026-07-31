Едва за трети път в своята история Лудогорец отпадна от европейските клубни турнири още на първия съперник.

Разградчани не успяха да заличат двата гола пасив срещу Апоел Тел Авив и стигнаха само до 2:2 на реванша на "Хювефарма Арена", което означаваше общ резултат 2:4 и отпадане във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Това е най-ранният край за 14-кратния ни шампион в евротурнирите от 2015 година, когато те отстъпиха във втория предварителен кръг на Шампионска лига от молдовския Милсами. Другото толкова ранно отпадане бе в първия сезон на разградчани в евротурнирите през 2012 година, тогава от Динамо Загреб.

Възпитаниците на Томас Райс показаха характер и обърнаха от резултат 0:1 в началото на второто полувреме на реванша, но за съжаление груба индивидуална грешка веднага след това съвсем заличи надеждите им. Не си помогнаха и с това, че изпуснаха дузпа през първата част. Мачът беше отворен и предложи не малко голови положения, но Лудогорец ще съжалява, че не показа нищо в първия мач в Унгария. Днес българският тим беше наблюдаван от триубните от своя собственик Кирил Домусчиев, който остана разочарован. Отборът му ще се концентрира изцяло върху родното първенство.

Израелците, отново водени от своята страстна публика и над 1000 фенове, показаха в двата мача, че са по-амбицираният отбор. Българският национал Андриан Краев отново започна като титуляр за тях и игра силно в центъра на терена.

Сценарият от първия мач се повтори като под индиго, тъй като срещата трябваше отново да бъде прекъсната за няколко минути заради димките и факлите на израелските фенове. Те ги запалиха още с първия съдийски сигнал.

Мачът беше подновен чак в деветата минута, но за съжаление това не донесе добри новини за разградчани. В 16-ата минута Омри Алтман получи на десния фланг и направи центриране по земя, което Емануел Боатенг засече и вкара за 1:0. Едвин Куртулуш опита да пресече паса с шпагат, но не успя. Така общият резултат стана 0:3.

Развоят изглежда изнерви Петър Станич от Лудогорец и той удари без топка съперника в 22-ата минута. Това доведе до меле на терена и няколко жълти картона, а поредното прекъсване не бе в интерес на домакините. Малко след това при един корнер вратарят Хенрик Бонман избута Шанде, който артистично падна, за да се стигнe до нови спорове между футболистите.

В 30-ата минута Лудогорец вкара топката във вратата при първия по-сериозен шанс, но попадението бе отменено заради засада. Бърнард Текпетей стреля, а Квавдо Дуа отклони в мрежата, като бе в нередовна позиция. Секунди по-рано вратарят на гостите спаси силен шут на Станич.

Надеждата за разградчани дойде в 37-ата минута. След центриране от десния фланг Ивайло Чочев и Сон разиграха много добре в наказателното поле, като последвалият удар на бранителя срещна ръката на Фернан Майембо и съдията посочи бялата точка. За съжаление обаче дузпата на Квавдо Дуа бе спасена великолепно от вратаря с една ръка.

Съдията отсъди 10-минутно продължение за край на първата част, но то не бе позитивно за Лудогорец. Началото на втората част обаче беше. Още във втората й минута Бърнард Текпетей вкара красив гол с диагонален удар извън наказателното поле за 1:1.

Страхотната игра на Лудогорец продължи и вторият им гол не закъсня. Ивайло Чочев отне топката пред наказателното поле и тя попадна в краката на Алберто Салидо, за да може бившият играч на Берое да вкара с прецизен удар по земя в ъгъла - 2:1!

За съжаление обаче в най-силния си период разградчани допуснаха попадение за 2:2. В 58-ата минута Боатенг вкара втория си гол след много груба грешка на Ногейра, който изчисти топката в тялото на Недялков и тя отиде на перфектна позиция за нападателя на израелците. Този момент уби ритъма на "орлите".

В 78-ата минута Апоел дори можеше да поведе отново в резултата, но Став Туриел направи голям пропуск сам срещу вратаря. В ответната атака Петър Станич стреля встрани отдалеч. Мачът се отвори заради нуждата на Лудогорец да атакува.

Един от последните шансове за разградчани се отвори в 81-ата минута, когато колумбийската резерва Емерсон финтира в наказателното поле и стреля, но противников играч направи изключителен шпагат, за да блокира. До края не се стигна до голямо напрежение пред вратата на "червените демони".

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