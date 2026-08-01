От 1 август 2026 г. влизат в сила нови цени на винетките за автомобилите до 3,5 тона и къмпинг автомобилите от категория М1.

Годишната винетка ще струва 64,50 евро. Цената на тримесечната ще е 35,90 евро, на месечната – 19,90 евро и на седмичната - 10 евро. Уикенд винетката ще струва 6,60 евро, а еднодневната – 5,30 евро.

Променя се и размерът на компенсаторната такса за същата категория пътни превозни средства. От 1 август тя е 46,50 евро.

През август изтичат 208 988 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg през бутона „Проверка на винетка“, поясниха от АПИ. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена, уточниха от агенцията.

Правителството одобри решението за нови цени на винетките от 1 август на последното си заседание. Очакват се допълнителни приходи в размер на над 22,5 млн. евро през 2026 г. и по над 54 млн. евро годишно през следващите години в резултат от промяна на цените на винетните такси.

От днес влизат в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и такива, които не съдържат тютюн, като електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените за записани в приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет за 2026 година.

Акцизната ставка за цигарите се повишава от 113,51 евро на 120 евро на 1000 къса цигари. Това представлява поскъпване на една кутия цигари с около 0,13 цента без ДДС. Законът предвижда още акцизът за цигарите да нарасне до 126 евро на 1000 къса от 1 март 2027 година и на 132 евро за 1000 къса от 1 януари 2028 година.

От 1 август акцизът за тютюна за пушене нараства от 121,69 евро до 130 евро за килограм, докато при нагреваемите тютюневи изделия повишението е от 214 до 225 евро за килограм.

В резултат на тези увеличения на акцизните ставки Министерството на финансите очаква допълнителни приходи от ДДС и акцизи за 2026 година в размер на 155,9 млн. евро.

Днес.бг