Министър-председателят на Испания Педро Санчес заяви при посещението си в Сеута, че продължаващата миграционна криза в испанския анклав в Северна Африка е свързана с нечестно тълкуване „от мафиите“ на неотдавнашното съдебно решение, което възпрепятства връщането на мигранти, пристигащи по море.

„Това, което се очертава от нашите дискусии с мароканските власти, е егоистично тълкуване от мафиите за трафик на хора на решение на испанския Върховен съд“, каза Санчес, цитиран от АФП.

Според това решение „не е възможно да се върнат на границата хора, пристигнали в Испания по море“, обясни премиерът, добавяйки, че „тази интерпретация“ се е „разпространила като горски пожар през последните часове“.

За какво съдебно решение става въпрос?

В началото на този месец Върховният съд на Испания постанови, че мигрантите, които достигат до испанските анклави в Северна Африка - Сеута и Мелиля, по море, вече не могат да бъдат незабавно връщани в Мароко без съдебна процедура.

Решението означава, че хората, заловени в морето, трябва да преминат през стандартната съдебна процедура, преди да може да бъдат депортирани. Експерти обаче твърдят, че това съдебно решение не предполага във всички случаи, че стигналите по вода до целта си мигранти имат "имунитет" срещу експулсиране, отбелязва Ройтерс.

Критиците на решението на Върховния съд твърдят, че тази промяна улеснява незаконната миграция и създава правна вратичка, която мрежите за трафик на хора и контрабанда на мигранти могат да използват. Те твърдят и че престъпните организации използват очакването за съдебна процедура за връщане на мигрантите, за да насърчат повече преминавания на незаконни мигранти , включително непълнолетни.

Испанският министър на териториалната политика и демократичната памет Анхел Виктор Торес Перес заяви пред Ройтерс, че решението на Върховния съд наистина може да е сред факторите, допринесли за нарастването на броя на нелегалните мигранти, щурмували Сеута.

Испанските медии също свързват мигрантската криза в Сеута с неотдавнашното решение на Върховния съд, изискващо индивидуална оценка за мигрантите, които достигат до Испания по море, а не чрез преминаване на гранични бариери, което потенциално затруднява незабавното връщане.

Марокански активисти за правата на човека на свой ред изразиха съмнение, че решението на съда е причината за вълната, твърдейки, че повечето мигранти не биха били наясно с подобни съдебни решения, акцентира Асошиейтед прес.

Някои испански медии и анализатори попитаха дали мароканските власти умишлено не са позволили на мигрантите да стигнат до Сеута“, повтаряйки обвиненията. Това е препратка към обвиненията по време на предната криза в този анклав - през 2021 г., че Рабат е използвал миграцията като политически лост в спорове с Мадрид, посочва ДПА.

В медиите се спекулира и че тази мигрантска вълна е свързана с посещението на Санчес в Алжир миналата седмица. Мароко и Алжир са ожесточени съперници за Западна Сахара. Няма обаче доказателства, че мароканските власти умишлено са облекчили граничния контрол, за да изпратят политически сигнал към Мадрид, обръща внимание ДПА.

Мароко претендира както за Сеута, така и за Мелиля. Хиляди мигранти, много от които от Субсахарска Африка, често чакат близо до двата анклава за възможност да влязат на територията на ЕС.

Дарик