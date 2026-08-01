Италия временно преустанови действието на Шенгенското споразумение с Испания и затвори въздушните и морските си граници към страната. Решението беше взето след пристигането на хиляди мигранти в испанския анклав Сеута в Северна Африка, съобщава Евронюз.

"Временното преустановяване на Шенген със Испания е необходим избор, за да защитим сигурността на нашите граждани и европейските граници. Това е мярка, предвидена в договорите, която днес стана неизбежна", написа вицепремиерът Антонио Таянив социалната мрежа X.

Той допълни, че мигрантската криза в Сеута показва, че защитата на външните граници на Европейския съюз е споделена отговорност на всички държави членки.

Испания отговори, че целостта на Шенгенското пространство е "напълно гарантирана". Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес увери, че почти всички мигранти вече са върнати в Мароко.

Той подчерта, че "няма как да стигнеш от Сеута и Мелиля до Иберийския полуостров, без да преминеш през полицейска проверка" и призова "да се спре умишленото всяване на смут".

"Целостта на Шенгенската зона е напълно гарантирана", добави испанският външен министър.

Испанският министър-председател Педро Санчес реагира остро на решението на Италия.

"Солидарността и съпричастността може да са въпрос на избор. Уважението към европейските договори и фактите не е", написа той в X.

Санчес посочи данни на европейската агенция Frontex, според които между 2021 и 2026 година Италия е регистрирала повече незаконни влизания на мигранти от Испания. Той призова за "силен и единен Европейски съюз".

La solidaridad y la empatía son opcionales.

El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.

Няколко страни от Европейския съюз се приближиха до позицията на Италия. Сред тях са Финландия, Нидерландия, Дания, Чехия и Швеция.

"Испания напълно се провали в защитата на външната граница на Шенгенското пространство. Това не може да продължава", заяви финландският вътрешен министър Мари Рантанен.

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция ще засили проверките по сухопътната си граница с Испания. В същото време Париж предложи помощ на испанските власти за овладяване на кризата в Сеута.

Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахлулите в четвъртък в Сеута мигранти са се върнали обратно в Мароко и че нито един от тях не е стигнал до континенталната част на ЕС, предава ДПА, цитирана от БТА.

"Той ме уведоми по телефона, че в резултат на решителните действия на практика всички влезли в Сеута са се върнали обратно. Нито един човек не е влязъл в континенталната част на Европа", написа Брунер в Екс.

Австрийският еврокомисар добави, че двамата ще останат в тясна връзка.

Днес се очаква да се състои среща на експертно равнище на държавите от ЕС, на която те да обсъдят събитията, съобщи Ирландското председателство на Европейския съвет. Тя ще бъде последвана от заседание в понеделник на постоянните представители на страните от Общността, които ще направят оценка на ситуацията и ще набележат мерки за улесняване на координацията.

Дир.бг