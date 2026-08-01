Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор на "Булгартрансгаз". Мястото му заема Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката в правителството на Димитър Главчев, предаде БНР.

Сменени са и други членове на Управителния съвет.

Решението за рокадите е взето от Надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълни документи.

След произнасянето на КЕВР, промените ще бъдат внесени за вписване в Търговския регистър.

Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз" повече от 7 години.

Дир.бг