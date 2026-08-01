Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор на "Булгартрансгаз". Мястото му заема Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката в правителството на Димитър Главчев, предаде БНР.
Сменени са и други членове на Управителния съвет.
Решението за рокадите е взето от Надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълни документи.
След произнасянето на КЕВР, промените ще бъдат внесени за вписване в Търговския регистър.
Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз" повече от 7 години.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Радев добре знаеше на кого дължи"Боташ",който като идея не е никак лош,но като договор с български интереси е меко казано корупция обслужила чужда държава,разбра се и как е подписан с ядене и пиене,даже и от нашата делегация не се знаят кой къде и кога е спал,здраво се омотаха,но договора е в турските ръце!
Анонимен
сменят едната калинка с друга или един парашотист изхвърлят спускат друг , примери много за мой човек , твой човек на ключов пост