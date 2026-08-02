Французинът Артюр Жеа пристигна преди пет дни на турнира по тенис в Лос Кабос само с три победи на ниво АТР тур, но си тръгва като шампион, след като взе титлата в неделя сутринта.

На финала 21-годишният тенисист победи защитаващия трофея си от миналата година Денис Шаповалов (Канада) с 6:3, 6:4, с което си осигури първата титла в кариерата.

Явно доволен от факта, че е достигнал до такъв етап, младият французин прие мача без каквито и да е нерви. След като спаси четири точки за пробив при 2:2 в първия сет, французинът оказа натиск върху сервиса на Шаповалов и спечели решителния пробив при 4:3, преди да затвори сета.

Жеа пренесе този импулс във втория сет, диктувайки си с ударите и покритието на корта, докато проби в началото на третия гейм

Въпреки че Шаповалов изравни на 3:3, французинът отговори веднага с още един пробив и запази енергията си, за да осигури победата за един час и 29 минути.

Жеа спаси шест от седемте точки за пробив, с които се сблъска, показва статистиката. А след като взе мача от първата си точка за мача и тилата, той посочи към екипа си, след котео изкрещя от радост, празнувайки забележителната си победа.

С тази победа 21-годишният Жеа става шестият носител на титла от АТР, който е роден през 2005-а година или по-късно, заедно с Жоао Фонсека, Якуб Меншик, Рафаел Ходар, Лърнър Тиен и Шан Дзюнчън.

Дир.бг