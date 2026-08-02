Екологът и спелеолог Атанас Русев обяви, че по случая "Петрохан" почти всеки месец се появяват нови доказателства.

"Когато съдействаш на разследването, както правят десетки хора в момента, по-добре е да запазиш мълчание, докато разследването завърши. Отказвал съм интервюта, отказвал съм да отговарям на всякакви лични нападки. По мен се изля каква ли не помия от всякакви хора, които нямат представа за какво става въпрос", каза той пред бТВ.

"Разпитван съм четири или пет пъти. Почти всеки месец се появяват нови доказателства", обяви Русев.

"Ходил съм четири години подред в рамките на един месец до Мексико, за да се обучавам в това да стана пещерен водолаз. Инструктори ми бяха Деян Илиев и Валери Андреев. На тези мои посещения съм бил със съпругата си. Появиха се спекулации как съм крал някакви карти на някакви пещери", обясни екологът.

"Идеята беше, тъй като се занимаваме с изследване на пещери, в Мексико да се организират групи от 15-20 души, които да се обучават за пещерни водолази и там да изследваме едни огромни места в джунглата, които са все още неизследвани с идеята да съединим две от най-големите пещерни подводни системи в света", каза още Русев.

"Малко или много тази идея се опорочи с течение на времето. Аз не съм бил единственият, който се е обучавал там. Много спелеолози са ходили и са посещавали тези курсове", уточни той.

Атанас Русев каза, че не е забелязвал нищо нередно в групата. "Това са интензивни курсове. Няма време за абсолютно нищо", допълни Русев.

Той уточни, че с Ивайло Калушев е бил в съвсем нормални отношения. "Отношенията ни не са били близки и супер приятелски. Виждали сме се през три-четири години", каза Русев.

Той се надява съвсем скоро истината по случая да излезе наяве.

Тази седмица Русев обяви пред БНТ, че разполага с информация за хода на разследването по случая "Петрохан". Според него разковничето е финансово, минава през европейско финансиране и засяга "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

"В момента се довършват финалните експертизи. Има нови данни, нови свидетели и фактически доказателства. Има 100% сигурност какво се е случило, как и по какъв начин. Някои моменти са запечатани на камери с 4K качество", обяви Русев.

"Групата около Ивайло Калушев е подготвяна за усвояването на изключително много средства по екологична линия. Това е била една огромна схема. Организациите, които е създал, са били подготвяни в един момент по екологичните теми да взимат адски много средства, които да идват от Плана за възстановяване (бел.ред. - Плана за възстановяване и устойчивост - ПВУ). Там е част от голямото разковниче на случая. Всички тези политици, които са се веселили на тази хижа или са имали отношение, трябва да бъдат извикани, разпитани и да кажат абсолютно всичко, кой им се е обадил, как са им давали тези документи", заяви Русев и подчерта, че тази част разследването му е "абсолютно ясна".

Атанас Русев стана публично известен покрай "Да запазим Корал" - сдружението, което се оказа обща пресечна точка в познанството му както с бившия премиер Кирил Петков, така и с Ивайло Калушев. Отношенията на Русев и с двамата приключиха с конфликт.

Дир.бг