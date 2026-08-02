"Кризата им е тотална, във всичко", заяви Бойко Борисов по адрес на управляващите от "Прогресивна България".

"Цяла предизборна кампания лъгаха хората, че ще върнат лева. Бяха изпуснати цените и няма контрол. Но си играха със страховете на хората и за самолетите, и за еврото, и за войната в Украйна", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ е в Приморско, където участва в националната политическа академия на партията "Новите умове".

"Няма ли благодарност, че само ГЕРБ имаше смелост да внесе конвергентния доклад", напомни Борисов.

По думите му има кандидати, "включително на тази маса", които могат да спечелят балотаж на президентските избори. На масата до него бяха кметът на Бургас Димитър Николов и местният депутат Жечо Станков, бивш министър на енергетиката.

Според Борисов трябва да се издигнат кандидатури, които после да бъдат добра за страната двойка за президент и вицепрезидент.

Той благодари на "Продължаваме промяната" за взаимната подкрепа с депутатски подписи за внасяне на техните жалби в Конституционния съд срещу Бюджет 2026.

"Нито сме се прегърнали, нито сме се ръкостискали. Но в момента народът така ни е подредил, нито една партия сама не може да подаде жалба до КС. Аз съм се подписал под искането на ПП. А под нашата се е подписал Асен Василев", обясни Борисов. Той попита защо от "Демократична България" са отказали да подкрепят жалбите.

Лидерът на ГЕРБ коментира още плана за съвместен завод с "Райнметал". "Единственият проблем на този договор е, че няма как да вземеш рушвет", заяви той за проекта, който кабинетът обяви, че ще договаря наново.

Той повдигна и темата за разрешението на кабинета "Радев" "Шел" да прехвърли 33% от своите права и задължения за търсене и проучване на нефт в блок "Хан Тервел" в Черно море на турската държавна "Търкиш петролиум".

Борисов попита защо правителството не е показало споразумението за замразяване за 15 месеца на договора с "Боташ" и има ли връзка между двете сделки.

На форума в Приморско присъстват кметове на ГЕРБ от Бургаска област, представители на местната власт и участници в обучителната програма. Сред лекторите са кметът на Бургас Димитър Николов, на Поморие - Иван Алексиев, на Царево - Марин Киров, и домакинът на събитието - кметът на Приморско Иван Гайков.

Академията "Новите умове" е част от курса на ГЕРБ за подготовка на нови кадри за местната и националната политика. В обученията участват млади активисти и професионалисти, като по думите на Борисов целта е да се съчетае опитът на утвърдените кадри с потенциала на младите участници.

Дир.бг