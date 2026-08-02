Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе.
За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали във фарватера (плавателния път) или нови такива извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава усложнена.
Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци.
Общо три са плавателните съдове, които са заседнали отпреди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването.
Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 91 сантиметра спрямо условната кота нула. То е спаднало с два сантиметра за последното денонощие.
Прогнозата за идните два дни е нивото на реката да се понижи с още три сантиметра.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
И при толкова очевадни факти, а именно безводие и горещини, което принуждава да се спират ядрени реактори,( соларите при температури над 35 градуса имат поне 20% по-малко мощност) от ЕС да изнудват държавите да спират всички въглищни електроцентрали, е явен факт за малоумие.
Анонимен
Явно някой е забравил да каже на Китай, че са под европейско управление и затова заменят въглищните си централи със слънчеви панели. Миналият месец България беше на второ място по износ на електроенергия като процент от производството - странно как го постигнахме с уж намалената производителност на соларните ферми. Но, колкото и да му обясняваш, българопитекът ще си живее със съветския манталитет.
до втория
Китай има огромно производство.ПРОИЗВОДСТВО. Не само БВП. Никое непрекъснато производство, като металугрия, стъкло, химическа промишленоост и т. н. не разчита на солари.