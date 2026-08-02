Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе.

За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали във фарватера (плавателния път) или нови такива извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава усложнена.

Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци.

Общо три са плавателните съдове, които са заседнали отпреди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването.

Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 91 сантиметра спрямо условната кота нула. То е спаднало с два сантиметра за последното денонощие.

Прогнозата за идните два дни е нивото на реката да се понижи с още три сантиметра.

Дир.бг