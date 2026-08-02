60-годишен зрител е бил блъснат от състезателен джип по време на офроуд надпревара в Родопите. Инцидентът е станал край село Горово в община Рудозем, съобщиха от полицията в Смолян.

Пострадалият е получил травми в областта на гърдите и корема. Заради тежкото му състояние той е транспортиран с въздушна линейка до болница в Пловдив. Лекарите определят състоянието му като опасно за живота.

Мъжът е баща на един от състезателите в надпреварата, съобщава БТА.

По предварителни данни зрителят е опитал да премине през трасето, но се е подхлъзнал и паднал. Тогава джипът го е ударил при движение назад. Обстоятелствата около инцидента обаче все още се изясняват.

От полицията в Смолян уточниха, че органите на реда са били уведомени за провеждането на състезанието. Сигурността на трасето е била поверена на стюарди.

Офроуд състезанието се провежда за десета поредна година от местен клуб в село Смилян.

Дир.бг