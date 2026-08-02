Двата енергоблока на АЕЦ "Козлодуй" продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, съобщи Министерството на енергетиката в актуализирана информация до медиите, предава БТА.

Към 17:00 ч. на 2 август двата блока на централата произвеждат електроенергия съгласно утвърдения график. От министерството отбелязват, че ниското ниво на Дунав вече е довело до спиране на унгарската АЕЦ "Пакш" и създава затруднения за атомни електроцентрали и в други държави.

По оценка на ведомството, ако се запази средният темп на понижаване на нивото на реката, наблюдаван през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ "Козлодуй" поне през следващите три седмици.

Министерството на енергетиката посочва, че е предприело необходимите действия за своевременно информиране на българските институции и за осигуряване на международно съдействие в рамките на договореностите за управление и използване на водите на река Дунав. Поддържа се постоянен контакт на най-високо равнище с властите в Сърбия и Румъния.

От ведомството допълват, че са в постоянна координация с АЕЦ "Козлодуй", Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор, за да бъде гарантирана сигурността и надеждното функциониране на електроенергийната система.

В края на работната седмица АЕЦ "Козлодуй" въведе мерки заради рекордно ниското ниво на Дунав, припомня БТА. По инициатива на министъра на енергетиката Ива Петрова е осъществен контакт с министъра на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс "Джердап" нивото на р. Дунав след АЕЦ "Козлодуй" да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата.

Хидроенергийният комплекс "Джердап", съвместно с хидроенергийната система от румънска страна, се експлоатират в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за експлоатация, подписана през 1998 г. от правителствата на Сърбия и Румъния, както и при условията, определени в разрешителното за водоползване.

Дир.бг