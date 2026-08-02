Два противопожарни хеликоптера са се сблъскали по време на операция за гасене на горски пожари в Гърция. Инцидентът е станал в района на Псата, западно от Атина. Двама души са загинали и двама са били ранени, съобщава гръцката пожарна служба, цитирана от "Прототема" и БТА.

Гръцките власти са успели да установят контакт с екипажа на единия хеликоптер. Двама души са били ранени от единия полет, докато двамата души екипаж на втория хеликоптер са намерени мъртви. Става въпрос за един грък и един румънец.

Източници от компанията, управляваща хеликоптерите, твърдят, че най-вероятно човешка грешка е причината за инцидента. Не се съобщава за технически повреди на летателните апарати. И двата хеликоптера са превозвали екипаж от по двама души: пилот/оператор румънец и координатор грък, осъществяващ връзка с оперативния център.

Инцидентът се случва на фона на тежка пожарна обстановка в районите Атика и Беотия. Пожарникарите продължават да се борят с големи горски пожари, които застрашават населени места.

В района на Порто Гермено огънят е унищожил над 100 къщи. На остров Кефалония също беше обявена евакуация заради нов пожар, който се разпространи близо до курортна зона.

Индустриален парк и шест села близо до град Мегара, западно от Атина, бяха евакуирани днес, докато стотици пожарникари се борят трети ден да овладеят голям горски пожар, който унищожи хиляди хектари гори и десетки домове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА. Двама души бяха арестувани и са изправени пред наказателни обвинения във връзка с вятърен парк, от чиято инфраструктура се смята, че е започнал пожарът.

Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Евия е изправен пред риск от горски пожари категория 4 днес по 5-степенна скала.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че страната е изправена пред "изключително трудни дни, с екстремни метеорологични условия" и обеща държавна подкрепа за хората, чиито домове са разрушени или повредени.

Дир.бг