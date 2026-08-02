Планираната за утре предсезонна контрола на Барселона пропадна заради изключително куриозни причини.

Каталунците трябваше да се изправят срещу втородивизионния английски Престън Норт Енд, но пред закрити врати на стадион "Сейнт Дцорджис Парк" в Бирмингам.

Гостите нямаха да имат финансови облаги от тази закрита проверка, заради което тя пропадна ден по-рано под условието, че Престън няма достатъчно налични играчи.

От английския клуб не посочват конкретна причина, но според медиите в Англия в Престън просто са решили да запазят основните си футболисти за стартиращия след седмица сезон.

Ръководството на Престън все пак е предложило да прати своя юношеска формация, но каталунците категорично са отказали и ще си направят двустранна игра в Бирмингам.

Вероятно от Престън си имат своите основателни причини да скрият играчите си за проверката, но случаят е куриозен, защото не всеки ден някой отказва контрола с Барселона.

Особено, когато става за тим от второто ниво на футбола, било и този на Англия, а също така и мачът пред празни трибуни не би представлявало пречка за стотици клубове по света.

По план Барселона трябва да изиграе приятелски мач с Нотингам Форест на 8 август, след това с италианския Удинезе и с египетския Ал Ахли.

Дир.бг