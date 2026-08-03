Даниел Вълчев няма да се кандидатира за президент. Това обяви самият той в интервю по БНТ.

"В настоящите президентски избори няма да участвам", заяви деканът на Юридическия факултет в Софийския университет.

Попитан дали може да бъде вицепрезидент, професорът отвърна с характерното си чувство за хумор.

"В предстоящите президентски избори аз няма да участвам - нито като вицепрезидент, нито като председател на Централната избирателна комисия.", каза той.

Вълчев благодари за подкрепата и доверието на всички, като не уточни дали е получавал конкретни оферти. "Благодаря на всички, които ме подкрепиха и изразиха доверие към мен, няма да ги разочаровам", каза той.

Вълчев припомни, че е обещал да обяви решението си през септември дали ще се кандидатира за президентския вот, но го казва днес, тъй като около името му се е вдигнал голям шум. Той определи като несериозни различните твърдения, че би бил кандидат на различни политически сили.

"Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации, в какви ли не чудесии. За мен казваха, че съм кандидат и на Радев, и на Борисов, и на ДПС и т.н. То излезе някак си като в оня виц - в едно село имало само един българин, всички останали били цигани и му викали Бай Иван Циганина. Сега всички излязоха граждански кандидати. Изведнъж хора като мен излязоха партийни кандидати. Това е изключително смешно. Честно казано малко и тъжно.", коментира той.

Преди месеци бившият министър на образованието беше заявил, че е готов да обмисли евентуалното си участие в избора за новата президентска двойка, като каза, че се вижда като граждански кандидат, издигнат от инициативен комитет.

Около името му се появиха редица спекулации, включително, че той може да е номинацията на "Прогресивна България".

Партията обаче вече подкрепи сегашния президент Илияна Йотова. Самият Даниел Вълчев коментира, че няма нищо по-естествено от това Йотова да бъде отново кандидат за държавен глава.

"Не мога да разбера това учудване, което се създаде около кандидатурата за нов мандат на президента Илияна Йотова. Тя видимо прави кампания, но прибрано и тактично. Няма нищо по-естествено от това Йотова да бъде кандидат за президент", добави проф. Вълчев.

"Естественият кандидат на г-н Радев е г-жа Йотова", категоричен е професорът по право.

Според Даниел Вълчев пък фигурата на вицепрезидента е напълно излишна за българската действителност.

Бившият депутат и министър от близкото минало заяви, че категорично президентските избори ще бъдат под знака на партийния вот и въпреки че Андрей Гюров още не е потвърдил, Вълчев очаква той също да е сред кандидатите за президент.

Дир.бг