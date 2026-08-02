Учени предполагат, че човешкият живот има фундаментална горна граница, която дори съвършените терапии срещу стареене няма да могат да премахнат. Според изследването им лимита е около 190 години. По-дългият живот от тази възраст може да е невъзможен, заради случайните мутации в ДНК, които постепенно се натрупват в клетките и в крайна сметка нарушават работата на организма.

Изследването е проведено от екип на руския Институт за наука и технологии "Сколково". Според създадените математически модели този процес може да ограничи човешкия живот до около 150-190 години при най-благоприятни условия.

Това е приблизително два пъти повече от сегашната средна продължителност на живота на хората в развитите държави, която е около 79 години. Учените обаче смятат, че дори при премахване на всички други фактори на стареенето, безсмъртието няма да бъде възможно.

Изследователите уточняват, че моделът не предсказва колко дълго ще живеят бъдещите поколения. Той представлява опит да се измери влиянието само на един от механизмите на стареенето - натрупването на соматични мутации.

"Представяме стабилна рамка за оценка на влиянието на соматичните мутации върху стареенето и предлагаме нов подход за моделиране на този процес", пишат учените в публикация в научното списание npj Aging.

Екипът е ръководен от изчислителния биолог Дмитрий Крюков. Учените са изследвали как скоростта на натрупване на мутации в ДНК влияе върху основните органи и как това се отразява върху продължителността на живота.

Моделът показва, че средната продължителност на живота при сценарий без свързани със стареенето заболявания може да бъде между 146 и 194 години. Някои изключителни случаи биха могли да надхвърлят тези стойности, но никой човек не би достигнал безкраен живот.

"Това е математическа оценка, макар и внимателно изготвена, а не експериментални данни", коментира Крюков.

Според него изчислените максимални стойности "не са присъда за неизбежност", но показват, че соматичните мутации могат да станат критичен фактор, когато се комбинират с други механизми на стареене.

Соматичните мутации се появяват през целия живот. Всеки път, когато клетка се дели, могат да възникнат малки грешки при копирането на ДНК. Човешкият организъм разполага с механизми за поправка на тези повреди, но те не са напълно ефективни.

Повечето мутации остават без последствия, но някои могат да допринесат за развитието на заболявания като рак. Според новия анализ обаче дори пълното предотвратяване на рака, сърдечните заболявания и други болести, свързани със стареенето, няма да спре постепенното влошаване на клетъчната функция.

Учените откриват, че различните видове клетки имат различна устойчивост. Кожата и черният дроб например постоянно заменят старите клетки с нови, което позволява на тези тъкани да се възстановяват дълго време.

За разлика от тях клетките в сърцето и мозъка почти не се подменят. Те остават в организма в продължение на десетилетия и натрупват мутации, което ги превръща в един от основните фактори, ограничаващи човешкия живот.

Идеята, че натрупването на ДНК мутации може да е основна причина за стареенето, се обсъжда от десетилетия и е известна като теория за соматичните мутации при стареенето. Предишни изследвания доказват, че тези мутации се увеличават с възрастта, но ролята им като единствена причина за стареенето остава спорна.

Новият модел показва, че те вероятно са само една част от сложния процес. Ако мутациите сами по себе си ограничават живота до около 156 години, а хората в момента живеят значително по-малко, това означава, че други биологични механизми също поставят ограничения.

Изследователите смятат, че разбирането на отделните фактори на стареенето може да помогне за създаването на по-ефективни терапии, които не само удължават живота, но и подобряват неговото качество.

"Нашата работа е първа важна стъпка към разделянето на стареенето на измерими механизми", пише екипът. Според учените създаването на цялостна теория за стареенето ще изисква сътрудничество между различни научни области.

Резултатите от изследването са публикувани в списанието npj Aging.

Дир.бг