Трите евроучастника на България ще научат потенциалните си опоненти в турнирите на УЕФА по-късно днес.

Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 продължават да са част от европейските клубни турнири, като в следващите десет дни ще изиграят мачовете си от третите квалификационни кръгове на Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите.

Независимо какво направят, Левски и ЦСКА със сигурност ще продължат да играят в европейските турнири, докато за ЦСКА 1948 отпадането ще означава край на международното участие.

Левски

"Сините" са в третия кръг на Шампионска лига, където играят срещу Кайрат (Алмати). Първата среща е утре от 20:30 часа на "Герена", а реваншът е след седмица в Казахстан.

Продължаване напред ще гарантира на родния шампион участие минимум в основната фаза на Лига Европа и място в плейофите на Шампионска лига, където двойката Левски - Кайрат ще е сред непоставените.

Жребият е от 13 часа наше време, а потенциалните опоненти са:

Цървена Звезда (Сърбия) - Апоел Беер Шева (Израел)

Динамо Загреб (Хърватия) - Кауно Жалгирис (Литва)

Селтик (Шотландия)

Слован Братислава (Словакия) - Мялби (Швеция)

АЕК Атина (Гърция)

Ако Левски отпадне от Кайрат, това ще прати "сините" в плейофите на Лига Европа, където родният и казахстанският шампион ще бъде сред непоставените.

Това прави потенциалните им опоненти следните:

Ягелония (Полша) - Рейнджърс (Шотландия)

ПАОК (Гърция) - Андерлехт (Белгия)

Пафос (Кипър) - Ред Бул Залцбург (Австрия)

Шамрок Роувърс (Ирландия) - Егнатия (Албания)

Жребият за Лига Европа е от 14 часа наше време.

ЦСКА

"Червените" срещат израелския Макаби (Тел Авив) в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Първата среща е на неутрален терен в Батуми този четвъртък, а реваншът е седмица по-късно в София, като заради доста високият коефициент на Макаби, тази двойка е сред поставените за плейофния кръг на Лига Европа.

Това прави потенциалните опоненти следните:

Тюн (Швейцария) - Викингур (Исландия)

ОФИ Крит (Гърция)

загубилият от Оргус (Дания) - Сабах (Азербайджан)

загубилият от Динамо Загреб (Хърватия) - Кауно Жалгирис (Литва)

Ако ЦСКА отпадне от Макаби, това ще прати "червените" в плейофния кръг а Лигата на конференциите, където се взима коефициента на родния тим, а това означава място сред непоставените.

Така потенциалните опоненти са следните:

Брага (Португалия) - Динамо Минск (Беларус)

Динамо Киев (Украйна) - Карабах (Азербайджан)

Партизан (Сърбия) - Тобол (Казахстан)

Лугано (Швейцария) - Рунавик (Фарьорски о-ви)

ЦСКА 1948

Участникът ни в турнира Лига на конференциите има тежка задача срещу гръцкия гранд Панатинайкос.

Първа среща е в сряда в Атина, а реваншът седмица по-късно в София, като заради високия коефициент на гърците, тази двойка ще бъде сред поставените за плейофния кръг.

Така потенциалните опоненти на Панатинайкос и ЦСКА 1948 са следните:

Апоел Тел Авив (Израел) - Катовице (Полша)

загубилият от Бенфика (Португалия) - Хартс (Шотландия)

загубуилият от Храдец Кралове (Чехия) - Бешикташ (Турция)

ХИК Хелзинки (Финландия) - Мъдъруел (Шотландия)

Валур (Исландия) - Нордшеланд (Дания)

Жребият за Лигата на конференциите е от 15 часа наше време.

Дир.бг