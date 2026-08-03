Кражба от вендинг автомат на бул. „Мадара“ в Шумен разследват полицаи от районното управление в града, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Сигнал за разбитата кафемашина е подаден от 37-годишна жена в петък сутринта. По нейни данни кражбата на монетника и касата на обща стойност 200 евро е извършена за времето от 19:30 часа на 30 юли до 10:00 часа на следващия ден.

Полицаите издирват и крадци, задигнали златни накити от къща в село Пет Могили.

Сигнал за кражбата е подаден от собственичката на златото - 63-годишна жена, в полицейското управление в Каолиново. Според пострадалата тя е станала за времето от 13:30 часа на 18:00 часа на 2 август. Неизвестен проникнал в жилището ѝ, което не било заключено. От скрин откраднал златни пръстени, синджири, гривна и обеци с общи тегло около 50 грама. Извършен е оглед.

По-късно от пресцентъра на полицията съобщиха, че е установено, че кражба не е имало. Жената е забравила къде ги е скрила и ги е намерила сама.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

ШУМ.БГ