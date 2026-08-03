Националният ни отбор по волейбол ще стартира днес своята подготовка за Европейското първенство, на което страната ни е един от четири домакина.

Стартиращото на 9 септември първенство ще се проведе в България, Италия, Румъния и Финландия, като финалната четворка ще се играе на Ботуша.

Днес почивката на родните национали след турнира Лига на нациите приключва и Джанлоренцо Бленджини събира отбора за старта на подготовката.

По-голямата част от подготовката ще се проведе в Самоков, където се готвеше и отборът ни преди Световното първенство преди година, когато достигна до финала.

България ще изиграе четири контроли преди първенството. Две от тях ще са срещу Чехия на 25 и 26 август в Самоков, а на 1 и 2 септември родният тим ще изиграе и два мача срещу Сърбия, но този път в София.

Националите ни попаднаха в група "В", която ще се проведе изцяло в София, а в нея между 9 и 16 септември играем последователно със Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и носителят на Лигата на нациите Полша.

Евентуалните осминафинали и четвъртфинали от турнира също ще са в София, което е огромно предимство за родния тим, преди най-добрите четири волейболни отбора на Европа да се преместят за заключителната фаза в Милано.

Дир.бг