Пенсионер от Шумен стреля по птици с пушка 22 калибър. В дома му намериха и незаконен пистолет. Инцидентът е станал вчера в двора на къща на ул. “Дедеагач“ в кв. „Тракия“, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 21,00 часа снощи 31-годишен шуменец подал сигнал на 112, че неизвестен гърми с пушка. Пристигналите полицаи открили стрелеца - местен на 69 години. Обяснил, че стрелял с пушката си по гарги.

Предприели претърсване в дома на пенсионера и открили пистолет с неясна марка и модел, за който не могъл да представи документи.

Оръжията са иззети, образувано е досъдебно производство по чл. 339 ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ