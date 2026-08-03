Пенсионер от Шумен стреля по птици с пушка 22 калибър. В дома му намериха и незаконен пистолет. Инцидентът е станал вчера в двора на къща на ул. “Дедеагач“ в кв. „Тракия“, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Около 21,00 часа снощи 31-годишен шуменец подал сигнал на 112, че неизвестен гърми с пушка. Пристигналите полицаи открили стрелеца - местен на 69 години. Обяснил, че стрелял с пушката си по гарги.
Предприели претърсване в дома на пенсионера и открили пистолет с неясна марка и модел, за който не могъл да представи документи.
Оръжията са иззети, образувано е досъдебно производство по чл. 339 ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Нарушаване на нощната тишина на ул.Радецки и района на ул.Витоша... в междублоковото пространство има изградена детска площадка,която не се позлва по преднзначение,а служи за сбирщина на малолетни след 23ч изрязяваща се в пиянски купони със силна музика,плюс форсиране на автомобили
Анонимен
Това калибър 22 е най вероятно въздушна пушка, а пистолета газов. Но го представяте като всякаш сте разкрили клетка на терористична групировка.
Анонимен
Апелирам към борбата срещу нощната тишина и гонките !
Анонимен
"Анонимен03.08.2026 10:49
Това калибър 22 е най вероятно въздушна пушка..."
"всякаш" си много умен.
Анонимен
Подавайте сигнали за гонките.
Анонимен
Няма значение дали пушката е въздушна и пистолета дали е газов. Да се стреля не е нормално. Днес по птици, а утре по хора.
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
за тракийския делиорман е нормал