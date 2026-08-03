Планинските спасители от отряда в Сандански спасиха пострадала туристка в Пирин след тежка операция, продължила повече от 10 часа и през нощта. Екипът е достигнал до ранената през нощта, а рано тази сутрин в 5:00 часа е завършила благополучно, съобщиха от ПСС.

Жената е била със счупен глезен и се е наложило спасители и доброволци да я свалят часове наред от планината на ръце и през много стръмен и труден терен.

Пострадалата туристка се е намирала на премката между връх Зъбът и Яловарника.

Именно стръмният терен е бил и причината извиканият на помощ хеликоптер да не може да кацне. Машината е направила два опита да се приземи, но и двата са били неуспешни и е започнала наземната операция.

Сигналът до телефон 112 е подаден в късния следобед в събота. След получаването му незабавно е сформиран екип от ПСС - Сандански. В акцията са участвали четирима планински спасители, един стажант-спасител и трима доброволци.

Заради трудния терен и настъпването на тъмната част от денонощието придвижването беше изключително трудно и екипът достигна до пострадалата късно вечерта, разказаха от ПСС.

На място ѝ е оказана необходимата първа помощ, след това жената е обездвижена и поставена в специализирана транспортна количка.

Най-тежката част от операцията е било транспортирането ѝ през сложния високопланински терен.

Първоначално планът е ранената да бъде свалена до хижа "Беговица", но на място е взето друго решение.

Заради лошия терен евакуацията бе насочена към хижа "Пирин", като този маршрут бе избран като по-подходящ за безопасното извеждане на пострадалата, уточниха от спасителния отряд в Сандански.

Въпреки това разстоянието бе дълго, а условията - изключително тежки. Помощ на планинските спасители са оказали и пожарникарите от звеното в Сандански, които организирали транспорт за финалния етап на спасителната операция, приключил малко преди разсъмване.

За финалния етап на акцията е осигурен транспорт с бус на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сандански.

"Така спасителите, доброволците и служителите на ПБЗН работихме заедно до успешното приключване на операцията. След дълги часове усилия пострадалата жена е изведена безопасно от планината", заявиха от ПСС-Сандански.

Това е пореден инцидент в Пирин, след като през юни 49-годишната опитна планинарка Живка Куртева падна от стръмен участък, а спасителите намериха живо кучето ѝ, което ги отведе до нейното тяло.

Дир.бг