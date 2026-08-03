Община Шумен направи публичен регистър на платените фирмени паркоместа в града. Той е следствие на решение на Общинския съвет и ще се обновява ежемесечно.
Съгласно Наредбата за организацията на движението на територията на община Шумен „Служебен абонамент“ може да закупи всяка юридическо лице или търговец, както и упражняващите свободни професии адвокати, лекари и др. Всяка фирма може да закупи до 2 паркоместа в дадена подзона.
Регистърът е качен на сайта на кметството. Справката в него показва, че към 3 август валиден договор с Общината имат 28 фирми за 33 служебни паркоместа. В регистъра всеки може да види адреса, фирмата заявител и срока, за който е платено съответното място.
В момента месечната цена за служебно паркомясто е 25,56 евро. След въвеждането на „Синя зона“ обаче сумата на месец за едно място ще скочи на 61 евро.
Служебен абонамент е напълно различна услуга от платеното преференциално паркиране за живущите, които са в обхвата на „Синя зона“. Цената за един автомобил за една година ще е 46 €, а за втори автомобил 92 €.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
А,за трети автомобил?
Анонимен
Масово фирмите поставят табели,а дали паркоместата са реалнио платени трябва да проверяваме в регистъра
Анонимен
Как фирма ЕЛЗА мие колите на пътя и в парка отсреща паркира коли които почиства после ??? КМЕТА ЩЕ ЗАБРАНИ ЛИ МИЕНЕТО НА АВТОМОБИЛИ НА УЛИЦАТА! ?????
Анонимен
Кмета има друга работа. Това не го интересува. Сега търси място за лифта
ВАГинист - дизели
Забранете миенето на автомобили по улиците, както и ремонтирането им. Много тарикат, много нещо, всеки взел по една евтина пароструйка от лидл и мие на улицата, че на него да му е чисто. А всичката мизерия се разнася после, абе тарикатска работа.
Гарден-а
Значи на пл. Александър Стамболийски 18, паркомястото на Гриин Гарден, където си спира белия чешки автомобил не е платено.
Анонимен
Да питам Професор Доктор Кмет на Шумен, Хр.Христов. Ако някой паркира на платено парко място обозначено с табела. Кой ще накаже виновния водач ? От сега да ти кажа Кмете, никой не може да го санкционира. Стига се до скандали, заплахи и до там. Тогава защо приемате парите за платените парко места, на съвестните граждани ???
Анонимен
Владо Събев, за какво отговаря в Общината ? Да задиря булките ли ? Май сте и двамата на един акъл кмете.
Анонимен
Града е пълен с такива тарикати. Плащат си веднъж , и години наред го ползват.