Община Шумен направи публичен регистър на платените фирмени паркоместа в града. Той е следствие на решение на Общинския съвет и ще се обновява ежемесечно.

Съгласно Наредбата за организацията на движението на територията на община Шумен „Служебен абонамент“ може да закупи всяка юридическо лице или търговец, както и упражняващите свободни професии адвокати, лекари и др. Всяка фирма може да закупи до 2 паркоместа в дадена подзона.

Регистърът е качен на сайта на кметството. Справката в него показва, че към 3 август валиден договор с Общината имат 28 фирми за 33 служебни паркоместа. В регистъра всеки може да види адреса, фирмата заявител и срока, за който е платено съответното място.

В момента месечната цена за служебно паркомясто е 25,56 евро. След въвеждането на „Синя зона“ обаче сумата на месец за едно място ще скочи на 61 евро.

Служебен абонамент е напълно различна услуга от платеното преференциално паркиране за живущите, които са в обхвата на „Синя зона“. Цената за един автомобил за една година ще е 46 €, а за втори автомобил 92 €.

ШУМ.БГ