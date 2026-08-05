Отборът на „Волов-Шумен 2007“ ще играе в Тервел с местния „Септември“ на старта на сезон 2026/2027 в североизточната Трета лига по футбол. Първият домакински мач за шуменци в първенството е на 26 август с новака в групата "Девня".
Това отреди тегленият днес във Варна жребий.
Шампионатът започва на 22 август и в него ще участват 17 отбора. Три от тях са от Шуменско. Освен „Волов-Шумен 2007“ и „Ботев“ Нови пазар в първенството се включва „Септември“ Драгоево.
В 1 кръг „Ботев“ гостува на „Фратрия II”, а „Септември“ (Драгоево) ще е домакин на „Аксаково“. Новакът в групата ще играе мачовете си на стадиона в кв. „Дивдядово“.
Ето всички двойки в 1 кръг:
„Септември“ Тервел – „Волов-Шумен 2007“
„Девня“ – „Рилци“
„Доростол“ Силистра – „Светкавища“ Търговище
„Фратрия II” – “Ботев“ Нови пазар
„Устрем“ Дончево – „Олимпик“ Варна
„Септември“ (Драгоево) - „Аксаково“
„Лудогорец III” – “Черно море II”
“Черноломец“ Попово – „Черноморец“ Балчик
„Бенковски“ Исперих – почива.
В края на тази седмица отборите ще изиграят поредни контроли преди началото на шампионата.
„Волов-Шумен 2007“ гостува в Балчик на „Черноморец“ в събота, 8 август от 18,00 часа.
На стадиона в „Дивдядово“ „Септември“ Драгоево ще посрещне в контрола „Олимпик“. Срещата е на 8 август от 18,00 часа.
Също на 8 август „Ботев“ Нови пазар ще играе контрола като гост на „Рилци“.
ШУМ.БГ
Коментари
шуменец
Много отбори, много търтей ... После защо все нямало пари в държавата и защо все нови заеми се вземали. Ами ей за такива работи, да има да си живеят наготово и да ритат една топка ... А останалите да опъват и да бачкат, че да има какво да ядат и тези.
Анонимен
Ей селска пръчка кой ти даде думата, ША бачкаш каде ще идеш и ША ядеш пръст