Отборът на „Волов-Шумен 2007“ ще играе в Тервел с местния „Септември“ на старта на сезон 2026/2027 в североизточната Трета лига по футбол. Първият домакински мач за шуменци в първенството е на 26 август с новака в групата "Девня".

Това отреди тегленият днес във Варна жребий.

Шампионатът започва на 22 август и в него ще участват 17 отбора. Три от тях са от Шуменско. Освен „Волов-Шумен 2007“ и „Ботев“ Нови пазар в първенството се включва „Септември“ Драгоево.

В 1 кръг „Ботев“ гостува на „Фратрия II”, а „Септември“ (Драгоево) ще е домакин на „Аксаково“. Новакът в групата ще играе мачовете си на стадиона в кв. „Дивдядово“.

Ето всички двойки в 1 кръг:

„Септември“ Тервел – „Волов-Шумен 2007“

„Девня“ – „Рилци“

„Доростол“ Силистра – „Светкавища“ Търговище

„Фратрия II” – “Ботев“ Нови пазар

„Устрем“ Дончево – „Олимпик“ Варна

„Септември“ (Драгоево) - „Аксаково“

„Лудогорец III” – “Черно море II”

“Черноломец“ Попово – „Черноморец“ Балчик

„Бенковски“ Исперих – почива.

В края на тази седмица отборите ще изиграят поредни контроли преди началото на шампионата.

„Волов-Шумен 2007“ гостува в Балчик на „Черноморец“ в събота, 8 август от 18,00 часа.

На стадиона в „Дивдядово“ „Септември“ Драгоево ще посрещне в контрола „Олимпик“. Срещата е на 8 август от 18,00 часа.

Също на 8 август „Ботев“ Нови пазар ще играе контрола като гост на „Рилци“.

ШУМ.БГ