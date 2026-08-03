На основание чл.22, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от Устава на Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр. Шумен и Протокол №27, Решение №1 от заседание на Съвета на настоятелите, проведено на 16.07.2025 г.

Свиква

Редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов”, гр. Шумен на 10.09.2026 г. от 17:30 часа в учителската стая на училището при следния

Дневен ред

Освобождаване на членове от членство в Сдружение „Училищно настоятелство при IX ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен .

Докладва : Емил Чанев – председател на Съвета на настоятелите.

Приемане на нови членове в Сдружение „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен.

Докладва : Емил Чанев – председател на Съвета на настоятелите.

Отчет за дейността на Сдружение „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр. Шумен за 2025 г.

Докладва : Емил Чанев – председател на Съвета на настоятелите.

Приемане на счетоводен финансов отчет на Сдружение „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр. Шумен за 2025 г.

Докладва: Светлана Карастоянова – счетоводител.

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