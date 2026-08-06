ЦСКА 1948 си тръгна с 1:1 от Атина при гостуването на гръцкия гранд Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Реваншът е във вторник в София, съперникът продължава да бъде фаворит заради звездния си състав - поне по стандартите на българския футбол, но видяното тази вечер на Олимпийския стадион в гръцката столица обнадеждава, че нашият представител е далеч от това да е обречен.

Домакините се хвърлиха вихрено в атаки от първата минута, а поглед към тимовия лист с титулярния им състав впечатляваше.

В него личаха Иняки Пеня (вратар), който има над 50 мача за Барселона, Стефан де Фрай с близо 500 в Италия за Лацио и Интер, юношата на Ливърпул Педро Чиривела, игралият за първия тим на Манчестър Юнайтед Факундо Пелистри, хърватският суперталант Адриано Ягушич...

И силният старт на ПАО даде резултат. В 21-вата минута Ягушич се промъкна майсторски от втора линия между двамата централни бранители и вкара с глава - 1:0.

Но вместо това да стъписа бъгарския представител, той тръгна да се надиграва с далеч по-именития съперник. И съвсем заслужено Георги Русев изравни в 31-вата минута, след като получи топката от боливиеца Ектор Куеляр.

До края на първото полувреме играта бе двуостра, изобилстваше с опасни положения и пред двете врати, като ЦСКА 1948 отправи дори повече удари от съперника в края на тази първа част - статистиката сочеше 4-7.

След паузата отново "детелините" тръгнаха мощно в атака да търсят голове, но първата голяма опасност дойде пред тяхната врата. В 58-ата минута Русев се откъсна отляво сам срещу Пеня, стреля край него, но вратарят майсторски спаси с една ръка и предотврати втори гол в мрежата на Панатинайкос.

Това бе сигнал за нови атаки към вратата на гостите, но големите опасности пред Петър Маринов липсваха. И в края на този двубой статистиката бе напълно изравнена: по 14 удара, 5 от които - в рамката.

Добавяме само, че в 82-рата минута Огньен Гашевич, левият бранител на ЦСКА 1948, стреля остро от 25 метра и топката чукна напречната греда. Гърците даже си отдъхнаха, защото съвсем спокойно можеше да загубят мача.

Всичко ще се реши във вторник в София, но шансовете изглеждат равни след видяното в Атина.

Ако успее да елиминира ПАО, тимът на треньора Александър Александров ще се изправи на плейоф за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите срещу загубилия дуела Храдец Кралове (Чехия) - Бешикташ (Турция). Тя пък е от трети кръг в Лига Европа.

Dir.bg