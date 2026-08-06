Шофьор с 2,95 промила катастрофира снощи на кръстовище в Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

В 21,40 часа 49-годишен от Нови пазар се блъснал със Сеата си на кръстовището на улиците „Пирин“ и „Васил Левски“ в града. Пристигналият екип на РУ-Нови пазар тествал водача за шофиране след употреба на алкохол, като дрегерът отчел 2,95 промила в издишания въздух.. Автомобилът бил иззет, а мъжът задържан за срок до 24 часа в полицейското управление.

Още един инцидент без пострадали е станал вчера. В късния следобед на телефон 112 постъпил сигнал за катастрофирал автомобил Дачия до Дибичкия язовир. Изпратени били екипи на полицията и пожарната. Водачът обяснил, че се навел да си вдигне телефона, който паднал от седалката. Колата излязла от пътя и спряла в тревната площ малко преди язовира.

ШУМ.БГ