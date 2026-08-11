Шуменският клуб по баскетбол обяви имената на двама от играчите, които ще са в първия отбор за новия сезон в Националната баскетболна лига.

След като в края на юни стана ясно, че Костадин Лазаров остава в тима, „Шумен“ обяви, че договори с клуба са подписали Баръш Мустафа и Владислав Станев. Двамата са юноши на клуба и са решили да продължат професионалната си кариера в родния отбор.

Очаква се за „Шумен“ и този сезон да играят и още трима юноши на клуба - близнаците Андрей и Никола Саздов и Никола Върбанов.

В следващите седмици до старта на подготовката, планиран за 24 август, от клуба да обявят повечето от имената в селекцията на Росен Барчовски.

Припомняме, че шампионатът в НБЛ за сезон 2026/2027 стартира на 10 октомври. Лигата ще е с 14 отбора. Жребият отреди „Шумен“ да започне първенството с гостуване на „Миньор“ Перник.

ШУМ.БГ