Шуменският клуб по баскетбол обяви имената на двама от играчите, които ще са в първия отбор за новия сезон в Националната баскетболна лига.
След като в края на юни стана ясно, че Костадин Лазаров остава в тима, „Шумен“ обяви, че договори с клуба са подписали Баръш Мустафа и Владислав Станев. Двамата са юноши на клуба и са решили да продължат професионалната си кариера в родния отбор.
Очаква се за „Шумен“ и този сезон да играят и още трима юноши на клуба - близнаците Андрей и Никола Саздов и Никола Върбанов.
В следващите седмици до старта на подготовката, планиран за 24 август, от клуба да обявят повечето от имената в селекцията на Росен Барчовски.
Припомняме, че шампионатът в НБЛ за сезон 2026/2027 стартира на 10 октомври. Лигата ще е с 14 отбора. Жребият отреди „Шумен“ да започне първенството с гостуване на „Миньор“ Перник.
ШУМ.БГ
Коментари
Ц
Двама американци и един македонец ще има
Анонимен
Доколкото знам, американецът има опит в НБА :)
Анонимен
Трябват читави Българи
All
....пак последни....
Анонимен
Няма българин да иска да дойде в БК Шумен…..наследството на “”Янко Янков - Шива”” ще тежи още дълги години. Този е най-голямото недоразумение попадало в баскетбола на нашия любим град.
Анонимен
А Янко сега с нас в стаята ли е?