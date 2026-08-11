Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата ще бъде разработен за прилагане от 2027 г., минималното възнаграждение ще остане 620 евро през 2026 г., а на всеки четири години ще се прави оценка дали размерът му е достатъчен. Около тези основни принципи се обединиха правителството и социалните партньори на първия кръг от преговори, проведен в Министерството на финансите.

В разговорите участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, представители на КНСБ и КТ "Подкрепа", както и на Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската търговско-промишлена палата. В срещата са участвали и представители на Националния статистически институт.

Основната цел на преговорите е да бъде създадена нова формула, по която да се определя най-ниското възнаграждение за труд в страната. Тя трябва да бъде приложена от 2027 г. и да замени досегашния подход.

Участниците са се договорили да бъде запазен законово определен модел за минималната работна заплата, но критериите при изчисляването ѝ да бъдат разширени. Сред тях ще бъдат покупателната способност на минималната заплата и издръжката на живот, общото равнище на възнагражденията и тяхното разпределение, темпът на нарастване на заплатите и дългосрочните нива на производителността на труда.

Така при определянето на минималното възнаграждение няма да се гледа само един показател, а по-широк набор от икономически и социални фактори. Идеята е размерът на заплатата да отчита както възможностите на бизнеса и развитието на икономиката, така и реалната покупателна способност на работещите.

Предвижда се също така на всеки четири години да се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Това означава да се проверява дали определеното минимално заплащане продължава да отговаря на икономическите и социалните условия в страната.

"Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисление на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда", отбеляза Гълъб Донев в началото на срещата.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че синдикатите и работодателите ще участват в процеса на изработване на новите правила. "Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите", каза министърът.

Разговорите между държавата и социалните партньори за начина, по който ще се формира минималната работна заплата, ще продължат. Предстои да бъдат уточнени конкретните параметри на механизма и начинът, по който отделните показатели ще участват при определянето на размера на минималното възнаграждение.

До приемането на новите правила минималната работна заплата остава на нивото, определено за 2026 г. - 620 евро.

Решението за изработване на нов механизъм беше взето от парламента при приемането на промените в Закона за държавния бюджет за 2026 г. На 24 юли депутатите одобриха на второ четене текстове, според които Министерският съвет, по предложение на вицепремиера и министър на финансите и на министъра на труда и социалната политика, трябва да внесе законопроект за промени в правилата за определяне на минималната работна заплата.

До приемането на тези промени размерът на минималното възнаграждение се запазва на нивото за 2026 г.

Новият подход ще промени начина, по който се определя едно от най-важните възнаграждения на пазара на труда. От една страна, той трябва да отчита по-добре разходите за живот и покупателната способност на работещите с най-ниски доходи. От друга, включването на показатели като производителността и общото равнище на заплатите трябва да покаже доколко икономиката може да понесе определено увеличение.

Предстои именно балансът между тези фактори да бъде изработен в следващите кръгове от преговори между правителството, работодателите и синдикатите.

Дир.бг