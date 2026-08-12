Евротурнирите са в ход вече повече от месец, но тази вечер ще разберем кой ще спечели първия европейски трофей за сезона. На "Ред Бул Арена" в Залцбург Пари Сен Жермен и Астън Вила ще играя в мача за Суперкупата на Европа, традиционно противопоставящ носителите на отличията в Шампионска лига и Лига Европа.

Maчът е от 22:00 часа и ще бъде излъчен по bTV Action и MAX Sport 3 HD.

ПСЖ стана едва вторият отбор, който успява да спечели Шампионска лига в последователни години. Първият, разбира се, бе Реал (Мадрид) с триумфите си между 2016-а и 2018-а.

Постижение, което не бе достигнато дори и от някои от най-невероятните тимове в историята като Барселона и Манчестър Сити на Пеп Гуардиола, както и Манчестър Юнайтед на сър Алекс Фъргюсън. Разбира се, по-назад във времето имаме подобни примери, когато надпреварата се казва Купа на европейските шампиони, но в случая говорим за ерата "Шампионска лига".

На парижани им предстои сезон, в който биха могли да спечелят общо шест трофея, като три от тях се решават в един-единствен мач - Суперкупата на УЕФА, Трофеят на шампионите (Суперкупа на Франция) и Интерконтиненталната купа на ФИФА. Останалите турнири, в които отборът на Луис Енрике отново ще преследва триумфи, са Шампионска лига, Лига 1 и Купата на Франция.

Походът, който започва за французите тази вечер, е към нещо, което досега се е случвало само три пъти.

Барселона на Гуардиола печели 6 трофея през 2009-а (Ла Лига, Копа дел Рей Шампионска лига, Суперкупата на Испания, и Световното клубно), Байерн на Ханзи Флик го прави през 2020-а (Бундеслигата, Купата на Германия, Шампионска лига, Суперкупата на УЕФА, Суперкупата на Германия и Световното клубно), а ПСЖ има участие и тук, след като през 2025-а завоюва Лига 1, Купата на Франция, Шампионска лига, Суперкупата на УЕФА, Интерконтиненталната купа и Суперкупата на Франция.

Европейският клубен шампион е далеч от най-добрата си форма, тъй като имаше общо 16 играчи на световното първенство, а шестима от тях останаха на турнира до финала. Също така, осмина от "парижките" национали вкараха поне по гол, нов рекорд за един клуб на световни футболни финали.

Но подобна ситуация не е нова за френския гранд. Миналото лято те имах само месец между финала на световното клубно първенство, което загубиха от Челси и Суперкупата на Европа, която спечелиха с дузпи срещу Тотнъм.

Постоянството в състава на Луис Енрике е впечатляващо. ПСЖ започна последните два финала на ШЛ с еднакви 10 полеви играчи, а единствената промяна бе вратарят.

Ядрото на шампионския отбор остава същото, като имаше само два изходящи трансфера и три входящи, включително един от днешния съперник - Люка Дин.

Говори се за изходящ трансфер на Брадли Баркола в посока Ливърпул, но също така и за входящ такъв на героя за Испания от финала на Мондиала - Феран Торес от Барселона.

Макар да е още наистина рано през сезон, трофеят си е трофей. Вила също е печелил Суперкупата - през 1982-а, когато форматът е в два мача, а англичаните надделяват над Барселона през януари.

А както ПСЖ, така и Астън Вила ще искат да го спечелят, но при французите залогът е доста по-голям - потенциално начало на сезон за историята.

Дир.бг