Нова серия от сигнали за бомби в София.

По информация на bTV и БНР те са около десет. Става въпрос за изпратени имейли. В сигналите има заплахи за взривяване.

Единият е постъпил в детска градина в кв. "Драгалевци", а останалите - в институции.

Предупреждението е, че ще бъдат взривявани жени, защото мъжете били много пострадали от тях.

От СДВР съобщиха, че се действа по процедура.

По непотвърдена информация заплахи са постъпили в Сметната палата, Малкото НДК, бул. "Христофор Колумб" 41, Изпълнителната агенция по труда, Съветът за електронните медии, Омбудсмана и в Бюрата по труда в "Изток", "Сердика" и "Възраждане".

Сигнал за бомба е подаден за Сметната палата в София, потвърди БНР. На място има изпратени екипи на полицията. От СДВР съобщиха за "Хоризонт", че са предприети действия по процедура. Към 11 часа нямаше открито взривно устройство.

Тази сутрин е получен сигнал за бомба и в сградата на Нова Броудкастинг Груп, съобщи Нова телевизия. В компанията веднага е била задействана стандартната процедура за действие при подобни ситуации, без да се прекъсва телевизионното и радио излъчване на програмите на медийната група.

В момента работата на всички служители е възстановена след извършване на необходимите проверки от страна на компетентните органи, добавиха от NOVA.

Дир.бг