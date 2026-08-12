Нова серия от сигнали за бомби в София.
По информация на bTV и БНР те са около десет. Става въпрос за изпратени имейли. В сигналите има заплахи за взривяване.
Единият е постъпил в детска градина в кв. "Драгалевци", а останалите - в институции.
Предупреждението е, че ще бъдат взривявани жени, защото мъжете били много пострадали от тях.
От СДВР съобщиха, че се действа по процедура.
По непотвърдена информация заплахи са постъпили в Сметната палата, Малкото НДК, бул. "Христофор Колумб" 41, Изпълнителната агенция по труда, Съветът за електронните медии, Омбудсмана и в Бюрата по труда в "Изток", "Сердика" и "Възраждане".
Сигнал за бомба е подаден за Сметната палата в София, потвърди БНР. На място има изпратени екипи на полицията. От СДВР съобщиха за "Хоризонт", че са предприети действия по процедура. Към 11 часа нямаше открито взривно устройство.
Тази сутрин е получен сигнал за бомба и в сградата на Нова Броудкастинг Груп, съобщи Нова телевизия. В компанията веднага е била задействана стандартната процедура за действие при подобни ситуации, без да се прекъсва телевизионното и радио излъчване на програмите на медийната група.
В момента работата на всички служители е възстановена след извършване на необходимите проверки от страна на компетентните органи, добавиха от NOVA.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Да бе! 😂
Това са имейли от собствените им офиси, защото виждат, че на българските мъже вече им писна да се водят по психично болния ум на жените.
- Това ги кара да треперят от страх, че матриархията им може да се срути и сега пускат лъжи, с които жените да изглеждат, като жертви. Жалки номера вече не действат и на никой мъж не му пука.