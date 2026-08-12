До края на август трябва да бъде приет новият механизъм за определяне на минималната работна заплата в България, а до края на септември по него трябва да бъде определен размерът на минималното възнаграждение за 2027 г. Това съобщи финансовият министър Гълъб Донев след първото заседание на междуведомствената работна група, създадена за изработването на механизма.

В работната група държавата, работодателите и синдикатите са постигнали единодушие по основните принципи и критериите, на които трябва да се основава бъдещият механизъм. Донев посочи, че е договорено минималната работна заплата да бъде законово установена и да се определя въз основа на ясни критерии.

Предвижда се на всеки четири години да се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. За ориентир при тази оценка е избрана стойност от 50% от средния размер на основната работна заплата.

Следващата стъпка е да бъдат подготвени промените в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Целта е до края на август да има окончателно приет и работещ механизъм, по който след това да бъде определена минималната заплата за 2027 г.

Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че засега няма договорен нито конкретен размер на минималната заплата, нито тежестта на отделните показатели във формулата. Тези въпроси предстои да бъдат обсъдени допълнително между правителството, работодателите и синдикатите.

Сред основните задачи е да бъде определено какви официални статистически данни ще се използват при изчисленията и как точно ще се измерва всеки от договорените критерии. Ефремова подчерта, че участието на социалните партньори при изработването на формулата трябва да бъде гарантирано.

Четирите основни критерия, за които бе постигната принципна договореност вчера следват изискванията на европейската директива за адекватните минимални работни заплати. При определянето на минималното възнаграждение ще се вземат предвид издръжката на живота, общото равнище и разпределението на заплатите, темпът на растеж на възнагражденията, както и дългосрочните равнища и развитието на производителността на труда. Предстои тези показатели да бъдат превърнати в конкретна формула, която да отчита едновременно социалната функция на минималната заплата и производителността на труда.

Допълнителните разговори между социалните партньори трябва да започнат още в края на тази седмица. Поставената цел от правителството е до края на август да има общо съгласие по механизма, което да позволи да започне и конкретната работа по бюджетната процедура.

Ефремова посочи, че повишаването на доходите трябва да върви паралелно с повишаването на квалификацията и производителността на труда. Според нея по-добрата квалификация ще създава условия за по-висока производителност и повече добавена стойност в икономиката.

На въпрос дали е обсъждан вариант минималната работна заплата да достигне 650 евро от 1 януари 2027 г., социалният министър уточни, че конкретни суми не са били обсъждани.

Наред с механизма за минималната заплата парламентът ще трябва да разгледа и други важни законодателни промени след края на парламентарната ваканция. Сред приоритетите са Законът за държавния служител, промените в Кодекса на труда и Законът за Фискалния съвет.

Донев посочи, че промените в Закона за държавния служител са сред най-спешните, тъй като са свързани с изпълнението на изискванията по Националния план за възстановяване и устойчивост и с очакваното последно плащане по него.

В законодателната програма са включени и редица други законопроекти, свързани с реформи в администрацията, фискалните правила и въвеждането на изисквания от европейски директиви. Според финансовия министър целият необходим пакет от законодателни промени трябва да бъде приет до края на годината.

Дир.бг