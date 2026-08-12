Община Болярово обяви бедствено положение заради мащабен пожар, който обхвана около 1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора край село Камен връх, предава БТА, позовавайки се на данни от Областната дирекция на МВР и Областната администрация в Ямбол.

Сигналът за инцидента е постъпил около 13:35 часа. Заради силния вятър огънят се е разпространил бързо от сухите треви към горския масив в посока село Камен връх.

Ситуацията наложи жителите на населеното място да бъдат предупредени и събрани на площада в готовност за евакуация, ако огънят застраши къщите. Към момента няма данни за пострадали хора или засегнати имоти.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Ямбол Татяна Павлова потвърди, че пътят към селото е затворен от полицейски екипи, а поради силно задимяване временно е ограничено движението и между селата Леярово и Стефан Караджово. Регистрирано е задимяване и в посока село Поляна, община Стралджа, като заради риска за населението е задействана системата BG-ALERT.

В борбата с огнената стихия се включи и армията. От пресцентъра на Министерството на отбраната съобщиха, че хеликоптер AS 532 AL "Кугар" с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово е излетял в 16:04 часа, за да оказва помощ от въздуха на екипите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На терен работят дежурни пожарни екипи от Ямбол, подпомогнати от два противопожарни автомобила от съседни региони и полицейски патрули. Земеделски производители се включиха с техника за правене на просеки, а за справяне с труднодостъпния терен е осигурена и верижна тежка техника от "Мини Марица-изток".

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков увери, че към момента няма пряка опасност за хората и че всички съответни институции са задействани в пълна координация. Ситуацията се следи непрекъснато, като при необходимост ще бъдат предприети допълнителни извънредни мерки.

Dir.bg