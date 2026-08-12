Главният път Варна-Русе временно е затворен за движение заради катастрофа със загинал край разградското село Ушинци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.
Пътнотранспортното произшествие е станало около 15:30 ч. в отсечката между град Разград и село Ушинци. Ударили са се челно джип "Гранд Чероки" с шуменска регистрация и товарен камион с прикачено полуремарке. Шофьорът на джипа е загинал на място, предава БТА.
На място текат действия по извършването на оглед и изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата.
По първоначална информация джипът се е движил в едната посока, когато по неустановени към момента причини е навлязъл в насрещната лента. Няма данни за спирачен път.
В резултат на удара товарният автомобил е излязъл от пътното платно, след което се е запалил, каза директорът на ОД на МВР-Разград старши комисар Петър Ванев.
Заради катастрофата е въведен обходен маршрут от Разград през Трапище - Лозница - Шумен. В обратната посока за лекотоварните автомобили маршрутът е Шумен - разклона за Каменар - Пороище - Разград.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Олеле!
Анонимен
Голяма скорост е била!Бог да го прости човека!
Анонимен
При челен сблъсък скоростта се сумира: 90 + 90 = 180 км/ч
Анонимен
Дъра бъра