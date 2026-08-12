Русия систематично използва дронове, за да проучва противовъздушната отбрана в Европа, търсейки слабости, които да използва, заяви висшият военен офицер на Германия, на фона на това, което той нарече засилваща се кампания в сивата зона, насочена към дестабилизиране на правителствата и институциите на континента.

"Хибридни атаки се извършват всеки ден в страните от НАТО", особено тези на източния фланг на алианса, каза генерал Карстен Бройер в интервю за The Wall Street Journal. "Русия ни тества и наблюдава как реагираме, за да може да усъвършенства тактиката си за бъдещ конфликт."

Бройер, който ръководи мащабна реформа на отбраната, насочена към превръщането на германската армия в мощна, боеспособна сила след години на недостатъчни инвестиции, заяви, че Русия "вече пренасочва икономиката и армията си, за да се подготви за по-широк конфликт със Запада", дори докато води война в Украйна.

Тази оценка на заплахата, представлявана от Русия, е отправната точка за новата военна стратегия на Германия – първата, която страната е изготвила след края на Втората световна война. Разсекретено резюме беше публикувано от Берлин през април. То твърди по-широко германско лидерство за европейската сигурност.

В четвъртък германската полиция обезоръжи натоварен с експлозиви дрон, открит близо до украински товарен самолет на летище в източната част на страната. Властите заявиха, че разследват произхода на дрона, който според германския министър на вътрешните работи представлява „ново ниво на опасност“.

"Джорнал" съобщи миналата седмица, че оценки на американското разузнаване сочат, че руският президент Владимир Путин може да се опита да изпита решителността на Организацията на Северноатлантическия договор с ограничена атака срещу един от нейните членове през следващите години.

Германия увеличи значително бюджета си за отбрана след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Берлин и други европейски столици също бяха подложени на натиск от президента Тръмп да харчат повече и да поемат по-голяма отговорност, докато Вашингтон се бори с Иран и се стреми да даде приоритет на Азия и Северна и Южна Америка.

Предвид местоположението и размера на икономиката си – най-голямата в Европа – Германия трябва да поеме водеща роля, твърди Бройер. Той казва, че Германия се стреми да осигури "стратегическото лепило", което да обедини балтийските, скандинавските и източните фронтови държави с останалата част от Европа.

Генерал Бройер е водещ кандидат за следващия председател на военния комитет на НАТО през септември. Председателят, който е главен съветник на генералния секретар на алианса, се избира от началниците на националната отбрана.

В знак за променящата се роля на Германия в европейската отбрана, Полша и Германия подписаха през юни ново споразумение за военно сътрудничество, което ще засили допълнително способността на съюзниците от НАТО да се бият заедно, като същевременно ще разшири съвместната работа по киберсигурност и космоса.

Това, че Полша, която е нападната и окупирана от Германия, задълбочава военните си връзки с Берлин, показва колко сериозно и двете страни приемат заплахите от Русия.

През юли руска крилата ракета се разби в Източна Полша. Ракетата вероятно е била насочена към Украйна, на около 60 мили разстояние, но представители на НАТО подозират, че Москва е тествала отбраната на Алианса с бездомни дронове и ракети през последните години.

Плановете за отбрана на Германия също получиха положителни отзиви от Вашингтон. Заместник-министърът на войната Елбридж Колби написа в X за „историческа, изключително похвална нова военна стратегия и програма“ на Берлин.

Сред приоритетите за разходи на Германия са разузнавателни, наблюдателни и разузнавателни способности; космически системи и противовъздушна отбрана – всички неща, за които НАТО отдавна разчита предимно на САЩ. Безпилотните въздушни, морски и сухопътни дронове също са от решаващо значение, каза Бройер.

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус обеща да похарчи 30 милиарда евро, еквивалентни на около 35 милиарда долара, до 2030 г. за сателити и други космически активи. И Германия наскоро подписа споразумение със САЩ, съгласно което ще произвежда ракети "Томахоук" – важни за прецизни удари с голям обсег.

"Разполагаме с ресурсите. Изграждаме мощен възпиращ фактор", каза Бройер. "За краткосрочни нужди германските военни и други на континента ще трябва да купуват оръжия, които са налични на склад. Но Европа също трябва да разшири своята отбранителна индустриална база", каза Бройер. "Трябва да станем по-независими и устойчиви."

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