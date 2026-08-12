Затъмнението - първото пълно в Европа от 2006 г. - започна над Русия около 20:00 ч. българско време, след което премина над Гренландия и Атлантическия океан. То беше пълно над част от Исландия и Испания - от Овиедо през Бургос до Палма де Майорка. Във Франция, Канада, северната част на Западна Африка и САЩ се наблюдава частично затъмнение, уточни по-рано АФП.

Цялото явление продължи около два часа, но фазата, при която Луната напълно закрива Слънцето, беше малко под две минути в Испания.

За по-голямата част от Обединеното кралство над 90% от Слънцето бе закрито от Луната, пише Би Би Си.

Ако се намирате достатъчно на север в САЩ или Канада, може да се насладите на частично затъмнение, докато Луната "отхапва" парче от Слънцето, отбеляза по-рано АП.

Пълното слънчево затъмнение, което от Северозападна България се наблюдава като частично, можеше да се види между 20:27 ч. и 20:37 ч. във Видин, предава БТА. Подходящите места за наблюдение изискваха много нисък и открит западен хоризонт.

Според физика Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО при БАН и катедрата "Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" това е най-интересното астрономическо явление за годината. Той посочи, че явлението се наблюдава с малка фаза, в която Слънцето се намира на височина 1 градус над западния хоризонт. По думите на Маркишки в световен мащаб ивицата на пълното затъмнение преминава през северните ширини на Земята - от северната част на Русия, Арктика и Северния Атлантик до северните части на Испания и Балеарските острови, където явлението достигна своята пълна фаза.

Частичното слънчево затъмнение се получава, когато Слънцето, Луната и Земята са разположени така, че Луната застава между Земята и Слънцето, а сянката ѝ пада върху Земята и от определена част от земната повърхност се наблюдава закриване на слънчевия диск, който изглежда като "леко отхапан отдолу", каза учителят по физика от Средно училище "Петко Рачов Славейков" във Видин Таня Иванова.

Тя отбеляза, че слънчевото затъмнение не трябва да се наблюдава с невъоръжено око, а със специални предпазни средства.

Иванова си спомни и пълното слънчево затъмнение през 1999 г., на което е била свидетел. Тогава Слънцето почти изцяло бе закрито от Луната, за кратко стана тъмно, температурата се понижила, а птиците замлъкнали.

Иванова добави, че следващото пълно слънчево затъмнение се очаква през 2081 г. По думите й "в живота си човек веднъж може да види пълно слънчево затъмнение, ако има късмет."

На 28 август т.г. от територията на България ще може да се наблюдава началото на частично лунно затъмнение.

Дир.бг