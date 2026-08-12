Испанският специалист Шави Ернандес официално беше назначен за старши треньор на националния отбор на Нидерландия.

Новината беше съобщена в социалната мрежа "Х" от акаунта на "оранжевите", като се уточнява, че договорът с наставника е до Световното първенство през 2030 г. Шави заема поста, освободен от Роналд Куман, който напусна след Мондиал 2026. Под ръководството на Куман, който водеше тима от 2023 г., "лалетата" отпаднаха на 1/16-финалите на Световното първенство от Мароко след изпълнение на дузпи при резултат 1:1 в редовното време и продълженията.

Преди да поеме нидерландския национален отбор, Шави беше начело на Барселона в периода от 2021 до 2024 г. С каталунския гранд той спечели титлата в Ла Лига и Суперкупата на Испания. Треньорската му кариера започна в катарския клуб Ал-Сад.

Дир.бг