ПСЖ спечели втората си поредна Суперкупа на Европа след победа във финала срещу Астън Вила с 2:1.

На стадиона в Залцбург носителите на Шампионската лига надвиха тези на Лига Европа в оспорван двубой, в който залогът бе първият евротрофей за новия сезон.

Френският гранд поведе с гол на Кварацхелия, но младокът Маджо изравни за англичаните. На почивката в игра за ПСЖ се появи носителят на "Златната топка" Усман Дембеле и това веднага се отрази, а победното попадение бе дело на Дезире Дуе след прегледа на спорна засада с ВАР. Така на практика парижани стартираха успешно голямата си цел - да спечелят всички възможни 6 трофея през новия сезон.

За треньора има Луис Енрике това бе 14-а купа, а за колегата му начело на Вила - Унай Емери, четвърта загуба във финал за този трофей.

Главен арбитър на срещата пък бе сомалиецът Омар Артам, на когото това лято не бе позволено да влезе в САЩ и пропусна световното първенство.

Началните минути на двубоя бяха спокойни, като липсваха по-сериозни положения пред двете врати.

ГОЛ ЗА ПСЖ! Още с първото си положение френският гранд успя да открие резултата. Дезире Дуе успя да изведе Хвича Кварацхелия на ъгъла на наказателното поле и грузинецът с диагонален шут откри -1:0 за ПСЖ.

След попадение френският тим продължи да е по-активният на терена и да владее доста повече топката.

Последваха по-добри минути за Вила и две положения, но Маджо стреля извън вратата.

В самия край на първата част и гредата помогна на ПСЖ - отново след удар на Маджо.

ГОЛ ЗА АСТЪН ВИЛА! Броени секунди след гредата обаче топката все пак влезе в мрежата. 17-годишният Маджо засече центриране и с хубав удар от въздуха изравни резултата - 1:1.

При този резултат двата тима се оттеглиха за почивка.

Втората част започна с натиск на Астън Вила, а за ПСЖ на терена се появи носителят на "Златната топка" Усман Дембеле.

ГОЛ ЗА ПСЖ! В 61-вата минута Дезире Дуе бе изведен зад гърба на отбраната на Астън Вила и вкара топката в мрежата. Първоначално съдията отмени гола заради засада. След преглед с ВАР обаче го зачете - 2:1 за френския шампион.

10 минути след гола Кварацхелия имаше чудесен шанс да вкара втория си гол в мач, но при добавка не успя да нацели топката отблизо.

В заключителните минути Астън Вила рискува и отвори максимално играта, търсейки изравнителен гол. До такъв не се стигна и ПСЖ спечели втората си поредна Суперкупа.

Дир.бг