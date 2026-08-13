Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. в района на полуостров Касандра - най-югозападното от трите разклонения на Халкидическия полуостров, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Чрез спешния телефон 112 е изпратено съобщение на жителите да се отдалечат от района на селището Сивири и да се насочат в посока на Мола Калива, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

В зоната има затруднения с трафика, защото мнозина жители и туристи напускат Сивири.

Както пише местният информационен портал "Вория", пожарът е в ниска растителност, но наблизо има гора и съществуват опасения, че огънят може да се прехвърли в нея.

Срещу огъня действат 112 пожарникари с 3 групи горски командоси и 41 пожарни коли (сред които 12 пожарникари с 3 коли от Молдова, които са в Гърция в рамките на програмата за разполагане на европейски пожарникари).

В гасенето от въздуха участват 9 самолета и 3 хеликоптера.

Изключително голяма е опасността от възникване на пожари днес в Гърция, съобщи по-рано обществената телевизия ЕРТ. В някои райони на страната е издадено предупреждение от пета степен. Застрашени са областите Атика, Стереа Елада, полуостров Пелопонес и островите в западната част на Егейско море.

Министърът на климатичната криза и гражданска защита Евангелос Турнас отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха довели до възникването на пожар.

По думите му страната навлиза в цикъл на трудни атмосферни условия с бурни ветрове. "Проявата дори и на най-малката небрежност при такива условия може да предизвика пожар и рамките на кратко време да бъде създадена изключително трудна ситуация", посочи Турнас.

Според данни, изнесени от портала "Иефимерида", от началото на годината са били наложени общо 692 административни глоби за нарушаване на противопожарните изисквания на обща стойност 1 071 205 евро. За причиняване на пожар за били задържани 281 лица, от които 252 за действия поради небрежност, а 29 - за умишлен палеж.

Дир.бг