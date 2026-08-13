Министерски съвет прие списък с иновативните училища за учебната 2026/2027 г. Двете от одобрените 558 учебни заведения са от област Шумен. Всички те продължават изпълнение на проектите си от предходни години.
Това са Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" - Върбица, Средно училище "Цанко Бакалов Церковски" - Никола Козлево, Професионална гимназия по химични технологии и дизайн "Проф. д-р Асен Златаров" и Средно училище "Васил Левски" - Нови пазар и шуменските Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев", Средно училище "Йоан Екзарх Български", Средно училище "Панайот Волов", Средно училище "Сава Доброплодни", Средно училище "Трайко Симеонов".
От миналогодишния списък за Шуменско отпадат ОУ „Д-р Петър Берон“ в Шумен, Професионална техническа гимназия "Симеон Велики" във Велики Преслав, които са приключили проектите си и не са кандидатствали за новата учебна година.
Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации могат да бъдат с продължителност до 4 години и обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището.
Списъкът на иновативните училища в Република България за учебната 2026/2027 година, който утвърди Министерски съвет, включва 558 училища от 28 области, от 139 общини, от 198 населени места в Република България.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
браво
мечо бокса
важно е да си силен във животат а не във училиштето
Анонимен
Ха ха ,преславското училище иновативно,Вие бъзикате ли се?Никъде в тази сграда или около нея няма иновации,а разпада е пълен и необратим.
Към ци-на от махалата
Един път да съм съгласен с човек от ромски произход.
Документа за средно образувание да се издава след 8-ми клас.
От там, професионално насочено учебно заведение (както са техникумите)
и документа да служи като степен бакалавър.
Само си представете какво бихме могли да направим като държава с готови кадри след напускане на проф. учебно заведение на 18 - 19 год. възраст.
Даскалов
какви иновации в Трайкото? Та не нямат един дипломиран абитуриент години наред, учат до 10 клас и толкова. Резултатите от оценяването в 4 и 10 клас са трагични.
Салманския
Областта ни е последна по образователен ценз, може да сме иновативни само в простащината си.
Анонимен
Образованието в Шумен и особено в селата е жалко и трагично, а не иновативно!!!
Господи, помогни на образованието в България!!!
Анонимен
На илюстрацията се вижда ученик, който борави с готово написан печатно текст. Масово учениците не умеят да ползват шрифтове - нито да пишат ръкописно, нито да четат ръкописни текстове, даже собствения си почерк.Мозъчните функции се ограничават значителлно и развитието заедно с това. А цивилизованите езикци ПЪРВИЧНО даже са с различни писмена за различни типове текстове.
Анонимен
Наскоро съобщиха, че проф. Даниел Вълчев нямало да се кандедатира за президент. Тъкмо той, с цялото си философско мислене, въведе в образованието "парите следват ученика", с което се задълбочи ухжването на сулю и пулю да е записан някъде. Мъртви души и кухи глави, породени от безкрайните "компромиси" на учителското/директордкото тяло, ...