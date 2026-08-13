Министерски съвет прие списък с иновативните училища за учебната 2026/2027 г. Двете от одобрените 558 учебни заведения са от област Шумен. Всички те продължават изпълнение на проектите си от предходни години.

Това са Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" - Върбица, Средно училище "Цанко Бакалов Церковски" - Никола Козлево, Професионална гимназия по химични технологии и дизайн "Проф. д-р Асен Златаров" и Средно училище "Васил Левски" - Нови пазар и шуменските Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев", Средно училище "Йоан Екзарх Български", Средно училище "Панайот Волов", Средно училище "Сава Доброплодни", Средно училище "Трайко Симеонов".

От миналогодишния списък за Шуменско отпадат ОУ „Д-р Петър Берон“ в Шумен, Професионална техническа гимназия "Симеон Велики" във Велики Преслав, които са приключили проектите си и не са кандидатствали за новата учебна година.

Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации могат да бъдат с продължителност до 4 години и обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището.

Списъкът на иновативните училища в Република България за учебната 2026/2027 година, който утвърди Министерски съвет, включва 558 училища от 28 области, от 139 общини, от 198 населени места в Република България.

ШУМ.БГ