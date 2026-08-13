Двубой от третия квалификационен кръг бе отложен заради лошо време и самолетни неволи на полския шампион Лех Познан.

Поляците трябваше да гостуват в една от най-неприятните дестинации от логистична гледна точка - Фарьорските острови, за да се изправят срещу местния шампион КИ Клаксвик.

Поляците спечелиха първия мач у дома с 1:0 и интригата преди реванша е жива, но мачът ще се изиграе с 24 часа закъснение.

Причината е, че чартърният полет с делегацията на Лех Познан не успя да кацне на Фарьорските острови заради тежките метеорологични условия.

Самолетът дори не приближи крайната си дестинация, защото бе пренасочен към норвежкия град Берген.

Днес Лех Познан пристигна благополучно за двубоя, но до неговия начален час оставаше твърде малко време, заради което УЕФА задейства протоколите си при подобни ситуации и отложи срещата с 24 часа.

Така дуелът, който ще осигури на един от двата отбора място минимум в основната фаза на Лигата на конференциите, ще се играе утре вечер и ще е последната европейска битка от третия кръг на някой от турнирите.

Дир.бг