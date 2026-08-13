Никола Цолов ще проведе първия си тест във Формула 1 още този месец, твърди журналистът от "Motorsport.com" Джакопо Рава.

Това ще се случи на пистата "Имола" в Италия, където Цолов ще управлява болида "VCARB 02" на "Рейсинг Булс".

Става въпрос за миналогодишния болид на дъщерния тим на "Ред Бул", с който Исак Хаджар и Лиъм Лоусън се състезаваха във Формула 1 и спечелиха общо 92 точки, отреждайки им шесто място в класирането при конструкторите.

По време на въпросната сесия настоящите пилоти на "Рейсинг Булс" Лиъм Лоусън и Арвид Линблад ще карат модела "VCARB 03", с който към момента двамата се състезават във Формула 1.

Уикендът 5-6 септември е място за емблематичната писта "Монца" в каледнара на Формула 1 и Формула 2, заради което всички отбори ще са в Италия в края на август, а дъщерния отбор на "Ред Бул" очевидно ще използва пистата Имола за тестове.

Ако действително Никола Цолов е част от сесията, то за него това ще е първи официален тест с болид от Формула 1.

Причината до момента това да не се е случвало е, че Цолов нямаше необходимия лиценз, който тези болиди изискват, а ако информацията е вярна, то очевидно и тази цел е изпълнена от страна на Българския лъв.

Към момента Цолов е лидер във Формула 2 и без никакво съмнение е най-голямата звезда в шампионата и пилотът, към когото са насочени погледите.

Големият въпрос за родните фенове е дали ще видим Цолов като част от Формула 1, а първите тестове са поредната крачка към тази цел.

Дир.бг