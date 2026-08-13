Александра Начева донесе втори медал на България от Европейското първенство по лека атлетика.

24-годишната българка взе бронз в дисциплината троен скок и така донесе на страната ни второ отличие от шампионата в Бирмингам след бронза на Божидар Саръбоюков в скока на дължина.

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Невероятно представяне на Начева, която трябваше да премине през изключителна тежка контузия на глезена, но успя да преодолее всички трудности в последните години и сега е на подиума на Европейско първенство.

Начева, която е олимпийска и световна шампионка при девойките, завоюва медала си с опит на 14.40 метра.

Така тя донесе едва вторият медал на България в тази дисциплина от Европейско първенство, като първият е спечелен от Тереза Маринова през 1998-а.

В днешният финал България имаше две представителки, но с резултат от 13.75 след първите три опита, Габриела Петрова нямаше възможност да влезе в битката за медалите.

Дир.бг