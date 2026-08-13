ЦСКА си гарантира европейското участие поне до Коледа след едно от най-щастливите си поражения в европейските клубни турнири.

"Червените" загубиха с 1:3 от Макаби (Тел Авив), но благодарение на класическия си успех в първия мач преди седмица успяха да продължат към плейофите на Лига Европа с общ резултат 4:3.

Това означава, че ЦСКА има гарантирано място минимум в основната фаза на Лигата на конференциите, а в плейофа на Лига Европа "червените" ще се изправят срещу гръцкия ОФИ Крит.

Въпреки комфортния аванс от три гола след първия мач и домакинския фактор, ЦСКА мина през кошмарни мигове на "Васил Левски" и трябваше с всички сили да брани преднината, като в крайна сметка успя.

Макаби показа коренно различно лице спрямо това в Батуми преди седмица и надигра своя български опонент. Нещо, което ясно виждаме от резултата, но случилото се в първата среща натежа.

Рядко клуб успява да вкара три гола в европейски реванш и да продължи. Макаби го направи днес в София, но ще продължи кампанията си с плейоф в Лига на конференциите срещиу швейцарския Лугано.

Така вече е факт, че България ще има два отбора в основната фаза на европейските турнири и това са двата ни гранда. Последният случай, когато Левски и ЦСКА заедно играха европейски футбол до Коледа бе преди 16 години.

Иначе най-кошмарният сценарий за ЦСКА изглеждаше ранен израелски гол, но именно това се случи в 12-ата минута, когато Давида центрира, а капитанът Перец вкара за 1:0.

Само няколко секунди преди този гол Леандро Годой бе уцелил страничната греда на Макаби и всичко можеше да изглежда различно, но гостите постигнаха ранния си аванс и вече смело погледнаха към обрата.

Няколко минути преди този гол немският рефер отсъди дузпа в полза на Макаби, но повторенията показаха, че той е допуснал груба грешка и намесата на ВАР го накара да промени решението си.

До края на полувремето Макаби продължи да натиска и имаше достатъчно шансове, особено в края му, когато играчите на ЦСКА със сигурност можеше да са щастливи, че не инкасираха нов гол.

Просто този Макаби от мача в София бе коренно различен с Макаби от мача в Батуми преди седмица.

Полувремето завърши при резултат 1:0 в полза на гостите, а в 61-ата минута те се доближиха само на гол от чудото, когато отново Давида центрира, а този път Соклер вкара - 2:0.

ЦСКА вече имаше само гол аванс в общия резултат, но сякаш точно тогава настъпи решителният миг.

Макаби допусна много груба грешка в разиграването и подари топката на ЦСКА. Джеймс Ето'о комбинира със Сенси, а италианската звезда на "червените" вкара.

За първи път от 12-ата минута видяхме еуфория по трибуните на "Васил Левски", но тя не се задържа дълго, защото Фьодор Лапоухов реши отново да върне израелците в мача.

Елио Варела опита да центрира, но макар да го направи доста нескопосано, Фьодор Лапоухов позволи топката да влезе във вратата му и Макаби да поведе с 3:1.

Може би последните 20 минути на мача бяха най-силните за ЦСКА, защото с изоставане от два гола "червените" успяха да ограничат шансовете на своя опонент и да разиграват малко повече топката.

Сякаш и Макаби нямаше сили за чудо, защото израелците не бяха и близо до така нужния им четвърти гол и отпадат в София, макар и на крачка от чудото.

ЦСКА е на плейоф в Лига Европа и има гарантирано място в основната фаза на Лигата на конференциите.

дир.бг