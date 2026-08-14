Двама души бяха тежко ранени, а девет са по-леко пострадали, след като пътнически влак дерайлира вчера близо до гара Люис в Югоизточна Англия, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс.

Три вагона на композицията са излезли от релсите около 15:44 ч. местно време, съобщи полицията. Множество пътници първоначално са били блокирани, но след това са евакуирани от мястото, добавя БТА.

Службите за сигурност, включително полицията в Съсекс и местните противопожарни, спасителни и медицински екипи, бяха изпратени на мястото на инцидента.

На няколко от пострадалите е оказана медицинска помощ на място, докато други са откарани в местни болници.

"Обявихме сериозен инцидент и сериозна извънредна ситуация, на мястото на инцидента продължават действията на службите, но всички пътници във влака са евакуирани безопасно", каза в изявление заместник-началникът на полицията Иън Дръмънд-Смит.

Той добави, че властите оказват съдействие на отдела за разследване на железопътни инциденти, за да бъде установена причината за дерайлирането.

Дир.бг