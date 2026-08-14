Докато родните футболни фенове бяха заети с драмата на "Васил Левски" и продължаването на ЦСКА към плейофа на Лига Европа, из Стария континент се изиграха още 35 международни срещи.

Двубои от турнирите Лига Европа и Лига на конференциите, които оформиха плейофните дуели, а в някои от мачовете бяха замесени доста сериозни клубове.

Такъв например е нидерландският гранд Аякс, който не успя да спечели футболен двубой в Ирландия, което със сигурност ще остане сред черните петна в международната история на този иначе изключително успешен клуб.

Аякс направи 2:2 като гост на Шелбърн, което не се оказа фатално след победата с 3:1 преди седмица в Амстердам, но все пак е притеснителен сигнал предвид доста съмнителното качество на ирландската лига.

Победата прати Аякс на плейоф в турнира Лига на конференциите, където опонент на нидерландците ще е швейцарският Сион.

В Лига Европа турският Бешикташ победи чешкия Храдец Кралове с 1:0 и така с общ резултат 2:0 продължи към плейофа.

Напред безпроблемно продължава и отборът на Бенфика, който направи куп промени в състава си и завърши наравно 1:1 като гост на шотландския Хартс, но това не се оказа фатално след звучното 6:2 преди седмица в Лисабон.

1:1 завърши и другият мач в Шотландия тази вечер, но резултатът се оказа за местния гранд Рейднжърс, който не победи Ягелния и отпадна с общ резултат 2:3 след поражението си преди седмица в Полша.

Европейски футбол поне до Коледа с класирането си за плейофа на Лига Европа си осигуриха още отбори като Ференцварош, Ред Бул Залцбург, Омония, Тюн и белгийският Андерлехт, който изхвърли ПАОК след втора поредна победа над гърците и сега ще трябва да играе срещу елиминирания от Левски тим на Кайрат.

Освен този на ЦСКА, тази вечер имаше още един мач на родна земя, а той противопостави Динамо (Минск) и Брага.

Беларуският гранд избра да домакинства в Стара Загора всичките си европейски мачове, като днес направи нулево реми срещу португалците, а след поражението с 0:1 преди седмица, равенството се оказа фатално.

Любопитното е, че за Брага това бе трета поредна година с визита в България. Първата бе на Макаби (Петах Тиква), който домакинстваше на "Герена" преди две години. Миналата година Брага срещна Левски, а сега пък трябваше да се изправи срещу Динамо (Минск) в Стара Загора.

И в трите случая португалците продължиха напред.

Ето и резултатите от тази нощ:

Лига Европа

Бешикташ - Храдец Кралове 1:0 (общ резултат 2:0)

Гурник Забже - Ференцварош 1:1 (общ резултат 1:2)

Омония - Линкълн Ред Импс 1:0 (общ резултат 2:1)

Пафос - Залцбург 3:3 (общ резултат 3:4)

Унив. Крайова - КуПС 2:1 (общ резултат 3:2)

Викингур Рейкявик - Тюн 3:2 (общ резултат 3:5)

ЦСКА София - Макаби Тел Авив 1:3 (общ резултат 4:3)

Андерлехт - ПАОК 3:2 (общ резултат 4:2)

Рейнджърс - Ягелония 1:1 (общ резултат 2:3)

Хартс - Бенфика 1:1 (общ резултат 2:7)

КФ Егнатия - Шамрок Роувърс 5:1 (общ резултат 6:4)

Лига на конференциите:

Тобол - Партизан 1:2 (общ резултат 1:5)

Илвес - Риека 1:1 (общ резултат 1:2)

Карабах - Динамо Киев 2:0 (общ резултат 2:1)

Флора - Интер Клуб Ескалдес 0:4 (общ резултат 0:6)

РФС - Яблонец 1:2 (общ резултат 1:4)

Динамо Минск - Брага 0:0 (общ резултат 0:1)

Дун. Стреда - Твенте 3:3 (общ резултат 3:9)

Мидтиланд - Бохемианс 3:2 (общ резултат 5:2)

МЛ Витебск - Борац Баня Лука 2:1 (общ резултат 2:2, 2:4 след дузпи)

Нордселанд - Валур 5:0 (общ резултат 7:0)

Тромсьо - ЧФР Клуж 2:1 (общ резултат 7:1)

Хамарби - Ракув 0:1 (общ резултат 0:1)

Вадуц - Интер Турку 2:2 (общ резултат 3:4)

НСИ Рунавик - Лугано 2:2 (общ резултат 2:4)

Дрита - Тре Фиори 5:0 (общ резултат 9:1)

Ст. Гален - Шериф Тираспол 5:1 (общ резултат 8:2)

Шкендия - Хибърниън 0:0 (общ резултат 1:2)

Сион - Ноа 2:1 (общ резултат 4:3)

Гент - ИФК Гьотеборг 1:1 (общ резултат 2:1)

Дьор - Рига ФК 1:1 (общ резултат 1:2)

Мъдъруел - ХИК 2:0 (общ резултат 3:1)

Шелбърн - Аякс 2:2 (общ резултат 3:5)

Хайдук Сплит - Жалгирис 4:0 (общ резултат 9:2)

Динамо Сити - Ауда 4:0 (общ резултат 4:1)

Аустрия Виена - Бейтар Йерусалим 1:2 (3:3 в общия резултат, 4:2 след дузпи)

Дир.бг