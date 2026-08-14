До 20 август се очаква всичките 20 нови влака "Шкода" да започнат да оперират, след това ще бъдат доставени влакове на "Алстом", така че до началото на септември ще има около 60 нови влака. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който пътува с първия влак "Шкода", тръгнал от Централна гара-София, предава БТА.

Новите електрически мотрисни влакове "Шкода" ще бъдат въведени поетапно от днес в експлоатация.

Пеев посочи, че новите влакове "Шкода" и тези на "Алстом" не са достатъчни, за да покрият в цялост доброто обслужване, а това е стратегическа цел на правителството.

"Ако горе-долу 280-300 вагона са необходими, за да обслужат добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка 60 е добре начало", каза той.

По думите му властта ще направи всичко възможно, за да осигури европейско финансиране за железопътния транспорт. Според него не трябва да се работи на парче, а да има програма.

"Много хора искат да ползват спални вагони, а те са недостатъчни. Анализът, който ние в момента разработваме и на който ще бъде базирана програмата за обновяване през следващите години, стъпва на потока, на нуждите на хората по направленията, така че сме решени и това е приоритет на правителството, да работим целенасочено за един добър подвижен състав", посочи министърът на транспорта.

По думите му това не е достатъчно, а също така е нужна и добра инфраструктура. "Ние трябва да направим комплексен обем от мерки, свързани с развитие на инфраструктурата, безопасни системи, добър подвижен състав и компетентен и добре мотивиран персонал", посочи Пеев.

По думите му в момента машинистите работят в недобри условия и получават неадекватно заплащане за усилията, които полагат.

Министърът каза още, че влаковете "Шкода" ще се движат на по-къси трасета, а следващите влакове на "Алстом" са за по-дълги отсечки. Освен това 20-те влакове "Шкода" са кръстени на планини и върхове. Първият, който тръгна днес, носи името "Средна гора". Другите влакове на "Алстом" също ще имат имена, обясни Пеев.

Вицепремиерът Атанас Пеканов коментира, че свързаността и мобилността са ключови за прогреса на всяка една държава.

"Над 400 милиона евро се инвестират в нов подвижен състав благодарение на Плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав от повече от две десетилетия. Правителството ще работи за намалявана на регионалните различия, за намаляване на неравенствата и именно мобилността и свързаността с удобен и качествен транспорт е ключово за това", отбеляза той.

По думите му освен подвижен състав, какъвто ще продължи да се купува, трябва да функционира ефективно и цялостната система, а това включва добре обезпечен и мотивиран персонал, системи за сигнализация и управление на цялата мрежа, елементите на инфраструктурата. "В следващия програмен период ще има заложен сериозен ресурс за всичко това", увери вицепремиерът.

20-те нулево емисионни мотриси "Шкода" предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците. Доставката на мотрисните влакове е на стойност 261,4 млн. евро без ДДС и се финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Договорът за доставката на двадесетте мотрисни влака беше подписан в началото на септември 2024 година в Гранитната зала в Министерския съвет.

Дир.бг