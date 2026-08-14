Ерика Елениак, звезда на "Спасители на плажа", стартира акаунта си в платформата OnlyFans преди излизането на новите 12 епизода на хитовия сериал.

Бившата Playmate, която ще навърши 57 години следващия месец, таксува 9,99 долара месечен абонамент за страницата си, която вече има 1100 харесвания, след като е качила 17 изображения и едно видео.

"На 56 години приемам точно това, което съм днес", написа в Елениак, която се гордее със 185 400 последователи в X/Instagram. "Става въпрос за забавление, за това да не се филтрираш, да споделяш ексклузивни снимки и видеоклипове и най-важното, да се свържа директно с ВАС. Ако някога сте искали да говорите с мен лично, сега можете."

Звездата добавя още: "Ще излизам и на живо всеки ден, така че елате да си чатите с мен, да ми задавате въпроси, да се смеем и да прекараме истинско време насаме. Искам това да е топло, забавно, интимно и напълно лично място, където наистина можем да се опознаем."

Блондинката с височина 168 см е "толкова развълнувана да направи много малка роля", превъплъщавайки се отново в героинята си Шоуни Макклейн във втори епизод на рестартирания сериал "Спасители на плажа", чиято премиера е през януари 2027 г.

Продукцията на рестартирания сериал официално приключи миналия и единствените други членове на актьорския състав помолени да се завърнат, са Дейвид Чокачи, Майкъл Бергин и Кели Пакард.

Дир.бг